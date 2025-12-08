Fotografijo Olivie delila tudi Dončićeva Anamaria

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mlajši in starejši policaj se sprehajata po mestu in mlajši vpraša starejšega: "Ti, kaj je bela barva prava barva?" "Seveda, tako kot ostale barve," odvrne starejši. Nekaj časa molče nadaljujeta pot, potem pa spet mlajši začne: "Kaj pa črna, je tudi to prava barva?" "Jasno, tako kot ostale barve," ponovi starejši. Mlajši se nasmeji in reče: "Vidiš, da sem imel prav včeraj, ko sem komandirju rekel, da sem kupil barvni televizor!"