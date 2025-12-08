Fotografijo Olivie delila tudi Dončićeva Anamaria

Po rojstvu druge hčerke se je na družbenih omrežjih oglasila Anamaria Goltes, ki je s svojimi sledilci delila fotografijo male Olivie. Zaročenka Luke Dončića je sicer drugorojenki zakrila obraz, kmalu po objavi pa so se med komentarji zvrstile številne čestitke mamici in očetu. Njuna dvoletna Gabriela je tako le nekaj dni po rojstnem dnevu postala starejša sestra.
Anamaria je za drugi porod ostala v Sloveniji, pripotoval pa je tudi Luka, ki je tako iz osebnih razlogov izpustil dve tekmi moštva Los Angeles Lakers. Naš zvezdnik je sicer po dveh dneh že odpotoval v Los Angeles, kjer so ga že čakale nadaljnje obveznosti.
