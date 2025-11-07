François Botton in Miran Sirk ustvarila novo peneče se vino

François Botton in Miran Sirk že vrsto let tesno sodelujeta. Združuje ju globoko spoštovanje do narave. Njuna skupna pot se je začela leta 2019, ko sta ju povezala prijateljstvo in skupna strast do tradicionalne metode (méthode traditionelle), ki je je zanju postala več kot le način pridelave vina - postala je skupen jezik, ki zahteva potrpežljivost in natančnost.
ASSEMBLAGE 211 je predvsem poklon tej brezčasni metodi – počasnemu ritmu zorenja, tihemu bivanju na finih drožeh in umetnosti zvrščanja, ki peneče se vino preoblikuje v doživetje. Leta 2021 je njuna vizija dobila končno obliko v cuvéeju ASSEMBLAGE 211, ki ni zasnovan z namenom združevanja različnosti, temveč da bi častil, kar ju povezuje: predanost odličnosti, tehnološka natančnost in znanje.
"Iz ena plus ena sva skušala narediti neskončno, ustvariti elegantno in vrhunsko peneče se vino, ki bi odražalo in pokazalo izjemen potencial Slovenije. Želiva si tudi dvigniti kulturo pridelovanja vin po tradicionalni metodi v Sloveniji in prav popolna predanost le tej je eden od elementov, ki naju poleg prijateljstva najmočneje povezuje," je povedal Miran Sirk.
"Assemblage je ena od ključnih faz pri pridelavi penečih se vin. Gre za proces iskanja in združevanja vin v osnovo, ki je nato dana na sekundarno fermentacijo v steklenico. Najin cilj je bil najti mešanico, ki bi zajela bistvo pravega slovenskega vinskega terroira, nekaj, kar je močno povezano s slovenskimi koreninami," je dejal François Botton.
Pomen besede 'assemblage'
V vinarstvu in gastronomiji 'assemblage' pomeni veliko več kot le proces mešanja. Predstavlja srečanje dveh vin – ne zato, da bi se sešteli, temveč da bi se povzdignili. Kjer ena in ena nikoli ni dve, temveč nekaj neskončno večjega. Gre za spoj, ki razkriva nove dimenzije teksture, ravnotežja in percepcije. Za Françoisa in Mirana ASSEMBLAGE 211 pooseblja samo bistvo ustvarjanja: da meja možnega postane neskončna, ko se združita znanje in vizija.
