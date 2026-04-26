Bo Franko Bajc zastopal Slovenijo v enem od največjih šovov na svetu?

Franko Bajc je znan po tem, da si postavlja izjemno težke psihične in fizične izzive, za katere vedno znova dokaže, da jih zmore premagati. Nekdanji udeleženec in zmagovalec različnih resničnostnih šovov, med drugim tudi priljubljene Kmetije, ki v ospredje postavlja telesno moč, se je odločil za nov, prav poseben izziv. Poteguje se za tekmovanje v enem izmed največjih resničnostnih šovov na svetu, MrBeast Games, kjer je glavna nagrada kar pet milijonov dolarjev (4,6 milijona evrov), gosti pa ga največji YouTuber na svetu, Jimmy Donaldson, bolj poznan pod svojim vzdevkom MrBeast, ki ima na omenjeni platformi skoraj 480 milijonov naročnikov.

Franko Bajc se je pred kratkim preizkusil na usposabljanju Specialne enote Policije. FOTO: VOYO

V tekmovalni oddaji, znani po rekordnih denarnih nagradah, ki ima za seboj že dve uspešni sezoni, se morajo tekmovalci pomeriti v različnih fizičnih in mentalnih izzivih. Za tretjo sezono šova se je youtuber odločil, da tekmovanje razširi na globalno raven in vanj povabi sodelujoče iz vsega sveta. Vsako državo bo tako zastopal en predstavnik, ki se trenutno bori za dovolj glasov za udeležbo. Za mesto v priljubljeni TV-seriji se poleg Franka trenutno borita še Slovenca Barbara in Luka.