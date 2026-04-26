Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Bo Franko Bajc zastopal Slovenijo v enem od največjih šovov na svetu?

Ljubljana, 26. 04. 2026 12.44 pred 56 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Franko Bajc

Franko Bajc je med Slovenci, ki se potegujejo za nastop v tretji sezoni globalnega šova MrBeast Games. Slavni ustvarjalec Jimmy Donaldson za svojo oddajo išče predstavnike iz vseh držav sveta, borbeni Slovenec pa meni, da je prav on narejen iz pravega testa, da užene konkurenco in domov prinese večmilijonsko denarno nagrado.

Franko Bajc je znan po tem, da si postavlja izjemno težke psihične in fizične izzive, za katere vedno znova dokaže, da jih zmore premagati. Nekdanji udeleženec in zmagovalec različnih resničnostnih šovov, med drugim tudi priljubljene Kmetije, ki v ospredje postavlja telesno moč, se je odločil za nov, prav poseben izziv. Poteguje se za tekmovanje v enem izmed največjih resničnostnih šovov na svetu, MrBeast Games, kjer je glavna nagrada kar pet milijonov dolarjev (4,6 milijona evrov), gosti pa ga največji YouTuber na svetu, Jimmy Donaldson, bolj poznan pod svojim vzdevkom MrBeast, ki ima na omenjeni platformi skoraj 480 milijonov naročnikov.

Franko Bajc se je pred kratkim preizkusil na usposabljanju Specialne enote Policije.
FOTO: VOYO
Franko Bajc se je pred kratkim preizkusil na usposabljanju Specialne enote Policije in prestal najtežja urjenja v Sloveniji. Pot Panterjev si lahko ogledate na VOYO.

V tekmovalni oddaji, znani po rekordnih denarnih nagradah, ki ima za seboj že dve uspešni sezoni, se morajo tekmovalci pomeriti v različnih fizičnih in mentalnih izzivih. Za tretjo sezono šova se je youtuber odločil, da tekmovanje razširi na globalno raven in vanj povabi sodelujoče iz vsega sveta. Vsako državo bo tako zastopal en predstavnik, ki se trenutno bori za dovolj glasov za udeležbo. Za mesto v priljubljeni TV-seriji se poleg Franka trenutno borita še Slovenca Barbara in Luka.

Preberi še Slovenec, ki je navdušil MrBeasta, dolguje domovini 160 tisoč evrov

Na svojem YouTube kanalu je 27-letni Donaldson v preteklosti že priredil podoben izziv, in sicer najbolj ekstremno različico olimpijskih iger, kakor jih je poimenoval sam. V tekmovanju, ki se ga je udeležilo 195 tekmovalcev – po eden iz vsake države na svetu, je drugo mesto osvojil prav Slovenec Matjaž Pešelj, ki je poraz moral priznati predstavniku Libije. Omenjeno tekmovanje je potekalo le v enem videu, ki ga je objavil na svoj YouTube kanal, medtem ko se MrBeast Games odvija skozi deset epizod in se predvaja na eni izmed najbolj priljubljenih platform za pretočno vsebino.

Nekdanja tekmovalka MasterChefa je postala mamica

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
26. 04. 2026 13.40
Slovenec Matjaž Pešelj je bil drugi na tekmovanju držav pri MrBeastu.
Odgovori
+1
1 0
JOSEPH HAYDN
26. 04. 2026 13.33
Zastopal bo zgolj sebe, natančneje svoj ego, ne pa Slovenije
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
moskisvet
Portal
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
dominvrt
Portal
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669