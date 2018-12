Franko in Luka: po striptizu še ples ob drogu

Franko in Luka sta se pri Maji Pirc, Frankovi prijateljici iz Survivorja, preizkusila v plesu ob drogu. Kot je povedal finalist letošnje sezone Franko: "Presenetilo me je, kako težko je. Sicer sva z Majo že prej sodelovala in sem poskusil, ampak da bi pa prav naredili koreografijo, to pa je bilo prvič. Je zelo težko, ampak dekleta dajo občutek, ko jih gledaš, da je to zelo enostavno."