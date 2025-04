Fredi Miler tretjič preboleva raka: Jaz grem do konca

Koroški pevec Fredi Miler je nedavno razkril, da se že tretjič sooča s težko boleznijo, zdravniki so mu namreč zopet odkrili raka na sečnem mehurju. Glasbenik je v začetku leta prestal operacijo, kateri je sledila kemoterapija. "Tri sem že dal skozi, tri še imam," nam je o procesu zdravljenja zaupal v pogovoru za portal 24ur.com. Priznal je, da je po tretji kemoterapiji občutil stranske učinke, a ob tem poudaril, da se ne da. "Jaz grem do konca, nimaš kaj. Če sem dal operacije čez, bom tudi te kemoterapije."

Kljub težki diagnozi in zahtevnemu okrevanju Miler ostaja pozitiven. Prav tako bo še naprej nastopal in opravljal svoje delo, saj da, kot sam pravi, "od nastopov živi" in položnice mora plačati. "Tiste, ki izdajajo položnice, ne zanima, ali si zdrav ali ne." Na odru bo zato še naprej dajal vse od sebe. "Jaz še vedno naredim 'žurko', takšno, kot je treba in narod dvignem na noge."

Pozitivno naravnan pevec, ki je pred leti tekmoval v šovu Kmetija slavnih in je najbolj znan po uspešnici z naslovom Vedno si sanjala njega, je pogovor zaključil z besedami: "Jaz grem do konca, dokler me bodo noge nosile in bo grlo v redu."