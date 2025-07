Frida in Edvard računala z IShowSpeedom in navdušila milijone

Splet je navdušen nad našima matematičnima genijema Frido in Edvardom Kalohom . Video, na katerem Edvard kot iz topa izstreli rešitve računov, ki mu jih je zastavil vplivnež IShowSpeed in ga je iz vplivneževega prenosa v živo izrezal nek fant, je dosegel že več kot 6 milijonov ogledov in 500 tisoč všečkov, ogromno ogledov pa ima tudi tisti, ki ga je na svojem Facebook profilu objavila družina Kaloh.

20-letniku ju je predstavil Pero Martić , ki ga je spremljal po Sloveniji, povedal pa mu je tudi, da sta otroka zmagala v šovu Slovenija ima talent in da sta najpametnejša otroka v Sloveniji. Vplivnež ju je preizkusil in Edvardu postavil nekaj računov, ki pa jih je brez težav rešil, dodatno pa ga je povprašal še po dveh prestolnicah, ki pa ju je Edvard prav tako brez težav izstrelil kot iz topa.

"Edvard in Frida sta se, ker rada spremljata IShowSpeeda, odločila, da ga presenetita in mu naredila en poklon, to so bile personalizirane zobne ščetke, tako kot vsi ostali, pa smo se vozili po Ljubljani in ga čakali. Ko smo videli, da se odpravlja proti gradu, smo ga tam počakali. Tako kot tri četrtine tistih, ki so bili tam, smo imeli namig, da bo odšel tja, ko pa smo bili tam, pa smo imeli občutek, da bi se lahko povzpel tudi na stolp, zato smo odšli tja počakat," nam je o srečanju Fride in Edvarda z ameriškim vplivnežem povedal njun oče Marko Kaloh .

"Bilo je zelo zanimivo, bil pa je tudi šok, da sva ga lahko srečala. Midva sploh nisva vedela, kaj naj narediva, da ga srečava. Ko smo prišli na grad, je Pero IShowSpeedu rekel, da sem jaz najpametnejši otrok v Sloveniji in naj mi da nek izziv, zato mi je dal za računati tri račune in sem vse prav povedal, potem pa me je vprašal še za dve glavni mesti," pa je izkušnjo srečanja z vplivnežem opisal Edvard, ki je priznal, da je imel le malo treme pred zvezdnikom, ki ga sicer s Frido spremljata prek YouTuba.

"Vse skupaj je ves čas oddajal v živo, kar si je ogledalo približno tri milijone ljudi, pozneje pa so se na spletu pojavili izrezani izseki, ki so jih objavili razni ljudje po svetu. Enega od teh je delil nek fant in je dosegel že šest milijonov ogledov in 500 tisoč všečkov, mi pa smo tudi delili na našem profilu na Facebooku in ta je dosegel nekaj manj kot dva milijona ogledov," nam je povedal Kaloh.

Oče nam je med pogovorom priznal, da je bilo njega in ženo Vesno bolj strah in sta imela več treme, ko sta opazovala Edvarda, ki je računal, saj matematike ni vadil že od decembra, a je bil ta v svojem računanju zelo suveren. "Zvečer, ko smo se odpravljali spat, sem mu rekel, da me je bilo zelo strah, da bi kaj narobe zračunal, saj je vseeno gledalo ogromno število ljudi, on pa mi je samo rekel, da naj me ne bi skrbelo, saj zna računati," je še iskreno priznal oče, ki je izpostavil, da so na koncu dneva samo ljudje, ki proizvajajo zobne ščetke, in ne vplivneži, ki bi bili navajeni milijonskih ogledov posnetkov.

"Te številke so popolnoma izven našega mehurčka. Tudi tisti, ki komentirajo, da to ni nič posebnega, kar je Edvard pokazal, ne vedo, da je pokazal nekaj, kar zna zdaj, ampak je to nekaj, kar se je naučil pred tremi leti, a ni mogel računati verjetnostnega računa ali integralov," nam je še v smehu povedal oče.