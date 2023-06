Frizer Marko Hriberšek z ekipo v dobrodelni akciji zbral 4420 evrov za otroke

Z ekipo mojstrskih frizerjev, ki so z urejanjem pričesk zbirali prostovoljne prispevke, je tako zbral 2210 evrov, znesek pa je bil na koncu še višji. Mestna občina Velenje ga je v dobro otrok podvojila in tako so se na koncu lahko razveselili 4420 evrov zbranega denarja. Polovica zbranih sredstev bo namenjena letovanju otrok iz socialno šibkejših družin z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, drugo polovico pa bodo podarili Inštitutu Zlata pentljica, ki v sodelovanju z dobrodelno ustanovo The Little Princess Trust slovenskim otrokom, ki so zboleli za rakom, priskrbi brezplačne lasulje, narejene iz pravih las.

Na festivalu Splash, ki tradicionalno predstavlja uvod v vroče poletje, so se slovenski frizerji za dobrodelno akcijo zbrali že četrtič. Z brezplačno urejeno pričesko so razveselili številne slovenske znane obraze, med katerimi sta bila pevca Dejan Dogaja in Alya ter deskarka na snegu Gloria Kotnik. Za dobro hrano in pijačo ter podporo frizerskim mojstrom sta s svojimi kuharskimi specialitetami poskrbela zmagovalka šova MasterChef Slovenija 2017 Sara Rutar in nekdanji tekmovalec Miro Jurjevič, ki sta pripravila okusne miške in carski praženec, s čokoladnimi dobrotami in makroni pa je razveseljeval sodnik Karim Merdjadi.