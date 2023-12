Gabrielo nestrpno pričakujejo tudi pasji člani družine Luke Dončića

Prikupno fotografijo svojih treh psov je na Instagram storyju delil kar naš košarkarski as, poleg pa dodal zgolj tri emojije srca. Da sta 24-letnik in njegova leto dni starejša zaročenka velika ljubitelja psičkov, zvezdnika nista nikoli skrivala, saj njihove fotografije precej pogosto delita na družbenih omrežjih. Prav štirinožni kosmatinci so tudi tisti, ki 25-letni manekenki delajo družbo v času, ko je Luka na treningih in tekmah, za pasje prijatelje pa sta se odločila že takoj ob selitvi čez lužo.