Gaja Filač in Svit Stefanija skupaj v gledališki predstavi

"Predlagava, da se naredi še ena serija, kjer imava midva glavno vlogo in kjer sodelujeva," sta dejala igralca Gaja Filač in Svit Stefanija.
Gledališki dokumentarec Življenje in časi Bertolta Brechta sicer nima veliko skupnega z zelo priljubljenima, a lahkotnima serijama. "Ne, ker v bistvu govori o enih zelo težkih zafrknjenih časih, o nekih resničnih dogodkih, resničnih ljudeh, ki so bili postavljeni v zelo težke preizkušnje. Torej, ki so bili izgnani politično, so poskušali ustvarjati v tem vojnem stanju, tako da ja, se precej razlikuje od tega, kar gledamo na televiziji," je dejala Filač.
"So pa tudi njegovi časi zelo, zelo podobni časom, h katerim se približujemo zdaj, tako da je čisto zato zelo relevantna predstava in mogoče tudi zato ne toliko lahkotna, kot bi si želeli, ampak takšni so časi," je dodal Stefanija.
