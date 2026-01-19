Naslovnica
Domača scena

Gaja Filač in Svit Stefanija skupaj v gledališki predstavi

Ljubljana, 19. 01. 2026 07.00

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Gaja Filač in Svit Stefanija skupaj v gledališki predstavi

Kaj bi se zgodilo, če bi se na istem odru srečala Lara iz serije Skrito v raju in Lukas iz Nemirne krvi? Približno idejo o tem so lahko dobili obiskovalci Linhartove dvorane, kjer sta v predstavi Življenje in časi Bertolta Brechta zaigrala Gaja Filač in Svit Stefanija.

"Predlagava, da se naredi še ena serija, kjer imava midva glavno vlogo in kjer sodelujeva," sta dejala igralca Gaja Filač in Svit Stefanija.

Gaja Filač in Svit Stefanija
Gaja Filač in Svit Stefanija
FOTO: 24UR

Gledališki dokumentarec Življenje in časi Bertolta Brechta sicer nima veliko skupnega z zelo priljubljenima, a lahkotnima serijama. "Ne, ker v bistvu govori o enih zelo težkih zafrknjenih časih, o nekih resničnih dogodkih, resničnih ljudeh, ki so bili postavljeni v zelo težke preizkušnje. Torej, ki so bili izgnani politično, so poskušali ustvarjati v tem vojnem stanju, tako da ja, se precej razlikuje od tega, kar gledamo na televiziji," je dejala Filač.

"So pa tudi njegovi časi zelo, zelo podobni časom, h katerim se približujemo zdaj, tako da je čisto zato zelo relevantna predstava in mogoče tudi zato ne toliko lahkotna, kot bi si želeli, ampak takšni so časi," je dodal Stefanija.

