Gaja Filač in Svit Stefanija skupaj v gledališki predstavi

"Predlagava, da se naredi še ena serija, kjer imava midva glavno vlogo in kjer sodelujeva," sta dejala igralca Gaja Filač in Svit Stefanija .

Gledališki dokumentarec Življenje in časi Bertolta Brechta sicer nima veliko skupnega z zelo priljubljenima, a lahkotnima serijama. "Ne, ker v bistvu govori o enih zelo težkih zafrknjenih časih, o nekih resničnih dogodkih, resničnih ljudeh, ki so bili postavljeni v zelo težke preizkušnje. Torej, ki so bili izgnani politično, so poskušali ustvarjati v tem vojnem stanju, tako da ja, se precej razlikuje od tega, kar gledamo na televiziji," je dejala Filač.

"So pa tudi njegovi časi zelo, zelo podobni časom, h katerim se približujemo zdaj, tako da je čisto zato zelo relevantna predstava in mogoče tudi zato ne toliko lahkotna, kot bi si želeli, ampak takšni so časi," je dodal Stefanija.