Gaja Filač navdušuje tudi na odrskih deskah

Težka tematika in generacijska oddaljenost od dogodkov, o katerih pripoveduje predstava, ustvarjalcem nista predstavljali ovir, temveč izziv. "Način igre je zelo dokumentaren," je pojasnila igralka Gaja Filač. "Jaz se ne vživljam v to, kaj se je njim takrat dogajalo, jaz v bistvu ves čas nastopam kot pripovedovalka," je povedala in dodala, da ji je bil takšen pristop všeč, saj da je tako ohranjala spoštljivo distanco do dogajanja.

Igralcu Luki Bokšanu se je zdelo pomembno, da so predstavili zgodbe žrtev , med katerimi so bili tudi Slovenci. Igralka Inti Šraj pa je povedala, da je bil proces vživljanja v negativno vlogo zelo zanimiv, morala je stopiti nazaj in dobiti distanco.

Gaja Filač je po predstavi povedala še, da se človek iz zgodovine premalo uči. "Glede na to, kaj se dogaja po svetu še ta moment, kakšne grozote, mislim da je to totalno nedopustno," je dejala Gaja, ki je del generacije prihodnosti. "Pomembno je, da se zavedamo tega, kako malo je treba, da gredo stvari lahko narobe in se vse obrne in kako pomembno je ostati človek in se boriti proti temu."