Gaja Filač praznične dni preživela v Rimu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Gaja in David sta objeta pozirala pred fontano Trevi, igralkin partner si je ogledal eno od stojnic s fotografijami in slikami, s fotoaparatom v rokah ga je igralka ujela pred baziliko, Gaji pa je v objektiv ujela rimski balkon z zelenjem.

Igralka sicer nerada deli informacije o svojem zasebnem življenju, a se vsake toliko časa ne more upreti, da tega ne bi delila na svojih družbenih omrežjih. To je storila tudi pred kratkim, ko je objavila video ob prvi obletnici njune zveze in pokazala, kako je presenetila izbranca.