Domača scena

Gaja Filač s fantom uživala na Mljetu

Mljet, 11. 08. 2025 13.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.Z.
Igralka Gaja Filač, ki smo jo lahko spremljali v izjemno priljubljeni seriji Skrito v raju, te dni preživlja na počitnicah pri naših južnih sosedih. S fantom Davidom sta se odpravila na Mljet, od koder je delila nekaj fotografij, oboževalce pa je razveselila tudi z njuno skupno fotografijo, na kateri nosi dres Lakersov s številko 77 našega Luke Dončića.

Zaljubljena Gaja Filač je poletne dni izkoristila tudi za nekaj sprostitve na Hrvaškem, kamor se je odpravila v družbi fanta Davida. Igralka je nekaj počitniških utrinkov delila tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju, kjer je objavila fotografije morskega zaliva in vožnje s trajektom, pokazala pa je tudi enaki zapestnici, ki ju nosita odslej.

Gaja je pred mesecem razkrila, da sta se z izbrancem po letu dni zveze preselila v skupno stanovanje. Takrat je sporočila, da dom sicer šele opremljata, ob fotografijah prve večerje v novi kuhinji pa je zapisala: "Sreča je prva večerja v čisto najini kuhinji."

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JANEZ-JAN KOGO
11. 08. 2025 13.58
+1
Ma kaj je to sploh pomembno ali smo slovenci res na tako nizkem IQ, da nam mora 24.ur taksne novice sporocat,pa koga to briga….Joza xy pa je v Dubrovniku….isto je to
ODGOVORI
2 1
Miran1960
11. 08. 2025 13.55
+1
Kdo pa je to?
ODGOVORI
2 1
G. Papež
11. 08. 2025 13.49
+1
Gaja je levo na fotki, ne?
ODGOVORI
2 1
Petarda10
11. 08. 2025 13.13
+2
hahahhahahahahahhahaha
ODGOVORI
4 2
