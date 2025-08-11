Gaja Filač s fantom uživala na Mljetu

Igralka Gaja Filač, ki smo jo lahko spremljali v izjemno priljubljeni seriji Skrito v raju, te dni preživlja na počitnicah pri naših južnih sosedih. S fantom Davidom sta se odpravila na Mljet, od koder je delila nekaj fotografij, oboževalce pa je razveselila tudi z njuno skupno fotografijo, na kateri nosi dres Lakersov s številko 77 našega Luke Dončića.