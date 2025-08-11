Gaja Filač s fantom uživala na Mljetu

Zaljubljena Gaja Filač je poletne dni izkoristila tudi za nekaj sprostitve na Hrvaškem, kamor se je odpravila v družbi fanta Davida. Igralka je nekaj počitniških utrinkov delila tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju, kjer je objavila fotografije morskega zaliva in vožnje s trajektom, pokazala pa je tudi enaki zapestnici, ki ju nosita odslej.
Gaja je pred mesecem razkrila, da sta se z izbrancem po letu dni zveze preselila v skupno stanovanje. Takrat je sporočila, da dom sicer šele opremljata, ob fotografijah prve večerje v novi kuhinji pa je zapisala: "Sreča je prva večerja v čisto najini kuhinji."
