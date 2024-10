Gaja Filač v vlogi sodobne morske deklice

Andersenovo Malo morsko deklico sta ovirala rep in izguba glasu, morske deklice 21. stoletja pa imajo precej drugačne težave. "Ta ovira, ki jo predstavlja rep v pravljici, je nekaj, kar nam predstavlja družbeno-politični kontekst," je povedal režiser predstave Jure Srdinšek.

"To je v bistvu morska deklica 187 let kasneje po Andersenu in se ukvarja z aktualnimi morskimi deklicami, kakšne smo in kakšni so naši problemi," je povedala igralka Gaja Filač, dramaturginja in avtorica Nina Kuclar Stiković pa je dodala, da se predstava dotika sodobnih intimnih odnosov in kako se na zmenke hodi danes. "Tudi kako je odnos do človeka na nek način razčlovečen, ker drug z drugim začnemo delati kot s potrošnim materialom."

"Se mi zdi, da se na nas velikokrat lepijo stereotipne oznake, da smo generacija, ki smo na družbenih omrežjih in nimamo več pravih vrednot, ne znamo živeti pristnega in realnega življenja. Ta predstava približa to, zakaj je temu tako, kaj se dogaja v naših glavah, s kakšnimi občutki se soočamo in nas predstavi kot ljudi, ki imamo ravno tako čustva in veliko stisk, le da se manj poglabljamo v to in kaj je razlog za vsem tem," je predstavo zaokrožila Gaja.