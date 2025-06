Gaja Filač: Vedno je lepo, ko dobiš nagrado, sploh mednarodno

Igralka Gaja Filač je na festivalu Joakimfest v Novem Sadu prejela nagrado za najboljšo mlado igralko za vlogo Vere v predstavi Beograjski trio. Prestižna mednarodna nagrada ji pomeni pomembno priznanje: V zadnjem času, ko sem nekoliko bolj zaznamovana s komercialnimi projekti, je to lepa potrditev, da me to ne determinira in da se lahko tudi druge vrste projektov lotevam uspešno, pravi.

Ne pozabite: Skrito v raju se počasi bliža koncu. Spremljajte napete zadnje epizode na POP TV ob 20. uri.

V Beograjskem triu Gaja upodablja učiteljico srbohrvaščine Vero, katere zgodba je globoko prepletena z zgodovinskimi dogodki. "Vero, katere moža v času informbirojevskega spora, zaradi lojalnosti Stalinu, pošljejo na Goli otok. Ker se Vera ne želi odreči svojemu možu, jo ločijo od njene hčerke in tudi njo pošljejo v žensko koncentracijsko taborišče, sprva Ramski Rit in kasneje Sveti Grgur," pojasnjuje. Kljub tragični usodi lik Vere do konca predstave uteleša moč in svetlobo: "Vera, kot že samo ime nakazuje, do konca predstave uteleša upanje in svetlobo, kar mi je bilo, glede na dogajanje, ki ga je bila deležna, v velik izziv."

Predstava Beograjski trio je na festivalu prejela kar štiri nagrade, vključno z nagrado za najboljšo predstavo.