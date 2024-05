Gaja Prestor ob bližnjem srečanju s smrtjo: Še vedno se tresem

Gaja Prestor si niti v sanjah ni predstavljala, da bo na svojem zadnjem potovanju z letalom doživela bližnje srečanje s smrtjo. "Potovala sem z najboljšo prijateljico in leteli sva iz Pariza v Benetke z letalsko družbo Easy Jet," je pripoved začela pevka. "Let je potekal čisto normalno, dokler se nad Italijo nismo znašli v groznem neurju. Čeprav sem zaradi rednih letov navajena na številne turbulence, si želim, da se to, kar se mi je zgodilo nazadnje, nikoli več ne ponovi, " je zaupala za naš portal.

"Po zvočniku so nam povedali, da bo turbulenca in naj se pripnemo. Začelo me je malo stiskati, ker se že od nekdaj bojim letenja. Začeli smo krožiti po nevihti več kot 45 minut. Potem nam je pilot povedal, da zaradi velikega neurja in vetrov ne moremo pristati," je opisala izkušnjo, ki jo je s svojimi sledilci delila tudi na Instagramu. "Padli smo v tako neurje, da nas je noro metalo na stolih, če ne bi bila privezana, bi se verjetno z glavo udarila v strop. Nato nas je zadela prva strela," je v solzah razložila. Začeli so padati, v neurju pa jih nato strela zadela še dvakrat. Kot je razkrila, so ljudje na letalu začeli bruhati, sama pa se je tresla kot še nikoli. "Imela sem panični napad. Bilo je kot v enem filmu, nihče nam ni razložil, kaj se dogaja," je še povedala.

Zaradi situacije in treh udarcev strele, ki so zadele motor, so morali zasilno pristati v Milanu. "Letalo je šlo tako hitro, kot še nikoli. Nisem vedela ali padamo ali tako hitro letimo," je opisala trenutek, ko se je zavedala, da se njeno življenje lahko konča. "Prvič v življenju sem okusila smrt od blizu. Na način, da se tvoje telo že pripravi na to, da je možnost, da se vse tako hitro konča. Nisem niti približno vsega naredila v življenju, kar si želim, toliko stvari me še čaka, da sem vedla, da me nekdo čuva in da ni možno, da se mi karkoli zgodi. A ko si v tem trenutku, je tako strašljivo. Sploh ne znam opisati, kaj vse mi je šlo takrat po glavi," je povedala ekskluzivno za 24ur.com.