Gaja Prestor po pozitivnem testu obtičala v vili na Tajskem

Prestorjeva bo karanteno preživela na popolnoma drugi strani otoka, kot je najprej imela v načrtu za dopust. Pojasnila je, da so pred odhodom, pa tudi ob prihodu na Tajsko, vsi opravili PCR-test, bili so negativni. Po tednu dni pa so postopek ponovili in Gajin test se je izkazal za pozitivnega.