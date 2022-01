Gaji Prestor na Tajskem diagnosticirali covidno pljučnico

Pevka Gaja Prestor je bila med počitnicami na Tajskem pozitivna na novi koronavirus. Po pozitivnem testu je pristala v izolaciji v eni od vil ob morju. Tokrat se je znova oglasila zvestim oboževalcem in sledilcem na Instagramu, ki spremljajo pevkino dogajanje. V Instagramovi zgodbi je dejala, da so ji peti dan karantene slikali pljuča, kljub temu, da se načeloma počuti dobro in nima simptomov. A po pregledu se je izkazalo, da ima covidno pljučnico.

"Danes sem bila na slikanju pljuč in so mi odkrili, da imam covidno pljučnico. Če mi je ne bi odkrili, bi bilo lahko slabo, ker veliko ljudi, ki jo ima, tega ne ve in se lahko poslabša. Še vedno se počutim v redu in upam, da tako ostane. Dobila sem neke tablete. Moja osebna zdravnica mi je rekla, da se lahko samo bogu zahvalim, ker so mi naredili rentgen, ker drugače bi bilo slabo," je svoje trenutno zdravstveno stanje opisala mlada pevka, ki je v izolaciji že šesti dan. Kot je še povedala, je slikanje pljuč na Tajskem del preventive po pozitivnem testu na koronavirus.