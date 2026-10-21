Filmska ekipa Gajinega sveta 3 ima znova razlog za veselje. Priljubljena filmska zgodba je namreč presegla mejo 50 tisoč gledalcev in si prislužila že drugo zlato rolo. Podelitve so se poleg režiserja Petra Bratuše in preostale filmske ekipe udeležili tudi igralci Uma Štader, Jurij Zrnec, Mina Švajger in Svit Šturbej ter predsednica države Nataša Pirc Musar.

Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države FOTO: Jakob Ješelnik

"Druga zlata rola je izjemno priznanje celotni ekipi. Želim si ustvarjati filme, ki nagovorijo in se dotaknejo občinstva. Po odzivih sodeč nam je to ponovno uspelo in na to sem izjemno ponosen," je ob uspehu povedal režiser Peter Bratuša. Kot je še ob prejemu priznanja zaupal naši ekipi, mu največ pomeni, da gledalci iz dvorane odnesejo čustva, ki jih je v njih vzbudil film. "Že mesec in pol obiskujem projekcije in zares imam občutek, da smo se dotaknili ljudi," je dodal.

Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države FOTO: Jakob Ješelnik

Nad številko 50 tisoč je navdušena tudi glavna igralka Uma Štader. "Ko pomislim, kako velik je bil moj razred v srednji šoli, in si predstavljam, da je 50 tisoč ljudi ogromno takšnih razredov, se mi zdi kar noro," je v smehu dejala. Še posebej jo veseli, da si ljudje kljub hitremu tempu življenja še vedno vzamejo čas za obisk kinematografov. "Lepo se mi zdi, da ljudje še vedno hodijo v kino, ker imamo res tako hitro življenje, da se redkokdaj ustavimo in smo na enem mestu več kot deset minut. Zelo sem ponosna," je dodala.

Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države FOTO: Jakob Ješelnik

Posebno pozornost je na podelitvi pritegnila predsednica Nataša Pirc Musar, ki je nagovorila predvsem mlajše gledalce. "Zavedajte se, da v nobeni težavi niste sami," jim je položila na srce. Poudarila je, kako pomembno je, da o svojih skrbeh spregovorijo z nekom, ki mu zaupajo, pa naj bo to prijatelj ali kdo drug. "Skupaj je probleme lažje reševati in Gaja vam bo to skozi film pokazala," je dodala. Predsednica je ob predaji priznanja poskrbela tudi za nekaj smeha. Režiserju Bratuši je namreč v šali svetovala, naj zlato rolo obesi na vidno mesto, jo vsak dan pogleda in si reče: "Dober sem!"