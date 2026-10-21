Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države

Ljubljana, 21. 10. 2026 17.33 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž. Anastasija Jović +1
Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države

Slovenska družinska komedija Gajin svet 3 še naprej osvaja srca gledalcev. V zgolj mesecu in pol si jo je v kinematografih ogledalo že več kot 50 tisoč ljudi, zato se je filmska ekipa razveselila druge zlate role. Na slavnostni podelitvi v Ljubljani se jim je pridružila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v filmu odigrala manjšo vlogo, mladim gledalcem pa namenila pomembno sporočilo.

Filmska ekipa Gajinega sveta 3 ima znova razlog za veselje. Priljubljena filmska zgodba je namreč presegla mejo 50 tisoč gledalcev in si prislužila že drugo zlato rolo. Podelitve so se poleg režiserja Petra Bratuše in preostale filmske ekipe udeležili tudi igralci Uma Štader, Jurij Zrnec, Mina Švajger in Svit Šturbej ter predsednica države Nataša Pirc Musar.

Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države
Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države
FOTO: Jakob Ješelnik

"Druga zlata rola je izjemno priznanje celotni ekipi. Želim si ustvarjati filme, ki nagovorijo in se dotaknejo občinstva. Po odzivih sodeč nam je to ponovno uspelo in na to sem izjemno ponosen," je ob uspehu povedal režiser Peter Bratuša. Kot je še ob prejemu priznanja zaupal naši ekipi, mu največ pomeni, da gledalci iz dvorane odnesejo čustva, ki jih je v njih vzbudil film. "Že mesec in pol obiskujem projekcije in zares imam občutek, da smo se dotaknili ljudi," je dodal.

Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države
Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države
FOTO: Jakob Ješelnik

Nad številko 50 tisoč je navdušena tudi glavna igralka Uma Štader. "Ko pomislim, kako velik je bil moj razred v srednji šoli, in si predstavljam, da je 50 tisoč ljudi ogromno takšnih razredov, se mi zdi kar noro," je v smehu dejala. Še posebej jo veseli, da si ljudje kljub hitremu tempu življenja še vedno vzamejo čas za obisk kinematografov. "Lepo se mi zdi, da ljudje še vedno hodijo v kino, ker imamo res tako hitro življenje, da se redkokdaj ustavimo in smo na enem mestu več kot deset minut. Zelo sem ponosna," je dodala.

Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države
Gajin svet 3 do druge zlate role, čestitala tudi predsednica države
FOTO: Jakob Ješelnik

Posebno pozornost je na podelitvi pritegnila predsednica Nataša Pirc Musar, ki je nagovorila predvsem mlajše gledalce. "Zavedajte se, da v nobeni težavi niste sami," jim je položila na srce. Poudarila je, kako pomembno je, da o svojih skrbeh spregovorijo z nekom, ki mu zaupajo, pa naj bo to prijatelj ali kdo drug. "Skupaj je probleme lažje reševati in Gaja vam bo to skozi film pokazala," je dodala. Predsednica je ob predaji priznanja poskrbela tudi za nekaj smeha. Režiserju Bratuši je namreč v šali svetovala, naj zlato rolo obesi na vidno mesto, jo vsak dan pogleda in si reče: "Dober sem!"

Preberi še Prva zlata rola za Gajin svet 3: Izjemno priznanje celotni ekipi

V tretjem delu priljubljene filmske zgodbe spremljamo 16-letno Gajo, ki jo znova upodablja Uma Štader. Njeno življenje se obrne na glavo, ko pred njenimi očmi ugrabijo mamo, sama pa se poda na nevarno reševalno misijo. Pri tem ji na pomoč priskoči nepričakovani zaveznik, kriminalec Alex, ki ga igra Jurij Zrnec. Film poleg akcije in humorja odpira tudi pomembne teme, kot so medvrstniško nasilje, družinski odnosi, prijateljstvo in medsebojna pomoč.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
druga zlata rola gajin svet 3 Uma Štader Jurij Zrnec

Christina Applegate o napačni diagnozi: Nimam multiple skleroze

24ur.com Gajin svet 2 prejel drugo zlato rolo za preseženih 50.000 gledalcev
24ur.com Prva zlata rola za Gajin svet 3: Izjemno priznanje celotni ekipi
24ur.com Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev
24ur.com Nadaljevanje filma Pr' Hostar namesto dveh odneslo kar tri zlate role
24ur.com V Križankah domača premiera filma Gajin svet 3
24ur.com Komedija Živela Slovenka v režiji Matjaža Javšnika navdušila občinstvo
24ur.com Ekipo Gajinega sveta 3 lahko ponovno ujamete v živo
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bil je še otrok, danes ga te besede še vedno preganjajo
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
zadovoljna
Portal
Veselila se je samskega življenja, nato pa jo je osvojil 17 let mlajši podjetnik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed
Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed
vizita
Portal
Kako statini delujejo na telo in kaj morate vedeti o njih
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
cekin
Portal
Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost lanskega izplačila božičnice z ustavo, ne pa božičnice same
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
moskisvet
Portal
Ta aplikacija vam požira baterijo
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
dominvrt
Portal
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
okusno
Portal
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
voyo
Portal
Zelena milja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022