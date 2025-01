Gajo Prestor ob izidu prvega albuma podprli številni znani Slovenci

"Mislim, da v življenju nisem bila še nikoli bolj navdušena za katero koli stvar. Sploh zato, ker mi je to vzelo veliko dela, ogromno enih let in predvsem moje neke osebnosti in mojih čustev. Tako, da to je zame res več kot samo album, to je zame življenjsko delo," je povedala pevka Gaja Prestor.

Prvenec bi moral iziti že lani, a se ji je nesrečno sesul računalnik in je morala začeti znova. A pravi, da je zaradi tega album zdaj še boljši. "Njena besedila so tako lepa. Treba se je malo poglobiti in jih poslušati, ker so res izjemna," je dejala vplivnica Nika Krmec. "Gaja je človek, ki ko jo večkrat poslušaš, bolj dojameš, kdo ona je," je povedal pevec David Amaro."Njena nova glasba je precej drugačna od njene prejšnje, veliko bolj iskrena, odrasla in veliko bolj pristna njej," je dejala radijska voditeljica in igralka Melani Mekicar.