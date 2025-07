Gal Gjurin: Iz Prešernovih del bi bilo treba narediti film

Idilična kulisa nosi močan pomen tudi za sorojenca Gjurin. "Prej sem z Aleksandrom govorila in sem mu rekla, verjetno si imel nekaj pri temu, da si ta prostor najdel," je dejala glasbenica Severa Gjurin. "On je po moje začutil eno energijo, ker skos omenja, kaj vse se je na tem travniku dogajalo," je rekel glasbenik Gal Gjurin. "To je bil zame vedno, vedno nekaj posebnega, ker vem, da je verjetno tukaj tekal naokoli, ko je bil še fantek. Kdo ve, mogoče je tukaj, nabiral ideje, saj je moral nabirati ideje, za pesem o Vrbah," je povedal Aleksander Mežek.

Dela Franceta Prešerna so globoko zasidrana v srca Slovencev. "Jaz misim, da bi bilo Prešerna potrebno ekranizirati. Krst pri savici, kakšen vrhunski celovečerec bi to bil. Jaz sem za to, da začnemo zbirarti sredstva vsi slovenci za Krst pri savici in naredimo najboljši slovenski film, to je treba posneti," je dodal Gjurin.

Močno povezanost pa z pokojnim pesnikom čuti tudi Mežek."On je ravno tako kot jaz živel nekje v tujini in si ga vedno predstavljam nekje na Dunaju, v majhnem stanovanju, kjer je hodil na faks. Doskrat je napisal stvari, tako kot 'dežela naša ni lepšega kraja, kot je podoba raja'," je dodal pevec.