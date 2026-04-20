Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

'Gasilec' Luka Basi: V glavi sem imel samo misel, da moram pomagati

Velenje, 20. 04. 2026 12.59 pred 28 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Eva Mavrič K.A.
Luka Basi je priskočil na pomoč in pogasil goreče vozilo.

Mirna nedeljska vožnja se je povsem nepričakovano spremenila v precej dramatično situacijo. Tako je svojo pot s snemanja, ko se je nič hudega sluteč vračal proti domu, opisal Luka Basi. Ob poti je namreč zagledal goreče vozilo in ni dolgo pomišljal, le ustavil in hitro poiskal gasilni aparat. Na srečo je v njegovem avtu ostal zaradi snemanja videospota, pevcu pa je s hitrim posredovanjem uspelo preprečiti najhujše.

Na cesti se zgodi marsikaj in premalokrat se zavedamo, kako smo lahko hvaležni, da si ljudje ob nesrečah znamo pomagati. To je na mirno nedeljo, ko se je vozil iz Velenja v smeri Celja, dokazal tudi Luka Basi. Priljubljen slovenski pevec je na poti opazil goreče vozilo in takoj ustavil ter priskočil na pomoč.

Luka Basi je dokazal, da ima veliko srce.
FOTO: Aljoša Kravanja

O njegovem nesebičnem dejanju nas je obvestila bralka, ki je prav tako želela pomagati, a jo je glasbenik prehitel in omejil požar, nato pa se še slikal z njenima otrokoma. Luko smo poklicali in ga vprašali, kaj se je pravzaprav zgodilo.

Kaj se je pravzaprav dogajalo? Kako si se v 'zgodbi' znašel ti?

V bistvu se je vse skupaj zgodilo povsem nepričakovano. Ravno sem se vračal z enega snemanja, ko sem na desni strani ceste zagledal precej paničen prizor - ljudje so iz avtomobila metali stvari na travo. Sprva nama s kolegom ni bilo jasno, kaj se dogaja, nato pa sva opazila, da sprednji del vozila gori.

Hitro si skočil v akcijo, kaj ti je v tistem trenutku švigalo po glavi?

V tistem trenutku sem začel razmišljati, kako lahko pomagam. Najprej sem preveril, ali imam v avtu kakšno plastenko vode ali karkoli uporabnega, vendar nisem imel ničesar. Potem pa sem se spomnil, da smo prejšnji teden snemali videospot za KATAMARAN, ki je bil doma narejen in kjer smo imeli s seboj gasilni aparat kot varnostni rekvizit. Čeprav ga na snemanju nismo uporabili, je ostal v mojem avtu. Takoj sem ustavil, stekel nazaj v prtljažnik po aparat, s kolegom sva se obrnila in brez oklevanja sem stekel proti gorečemu vozilu.

Ravno v tistem trenutku je v motorju nekaj manjšega razneslo, vendar mi je uspelo aparat izprazniti in požar omejiti do te mere, da vozilo do prihoda gasilcev ni več gorelo. V glavi sem imel eno misel: čim hitreje pomagati ali vsaj opozoriti ljudi, naj se umaknejo na varno, saj vemo, da lahko takšne situacije hitro postanejo zelo nevarne.

Luka Basi je priskočil na pomoč in pogasil goreče vozilo.
FOTO: Luka Basi

Zaradi nastopov veliko časa preživiš na cesti. Se ti je kaj podobnega v preteklosti že zgodilo?

Ker veliko časa preživim na cesti, smo že doživeli marsikaj – od pomoči pri zagonu avtomobilov do različnih okvar. Tudi sam sem že obstal na cesti. A da bi vozilo dejansko zagorelo pred mojimi očmi, tega še nisem doživel. Prav zanimivo je, da sem imel gasilni aparat v avtu šele kakšnih deset dni in prav zaradi te izkušnje ga bom od zdaj naprej zagotovo vedno imel s seboj.

Kljub pestremu dogajanju pa si si vseeno vzel trenutek za fotografiranje z oboževalci, kajne?

Po vsem dogajanju me je ena prijazna gospa, ki je prav tako želela pomagati, prosila še za fotografijo z njenima otrokoma. Seveda sem z veseljem pristal. Vedno si, kadar le lahko, vzamem čas za oboževalce. Moram pa priznati, da sem bil še nekoliko pod vtisom dogodka in sem se kar malo tresel, saj se je mirna nedeljska vožnja v trenutku spremenila v precej dramatično situacijo.

Na koncu smo si zaželeli lepo nedeljo in srečno pot naprej. Upam, da bodo vozilo uspeli popraviti, predvsem pa, da smo vsi skupaj odnesli celo kožo. Takšni trenutki te opomnijo, kako pomembno je, da si med seboj pomagamo - to je na koncu res tisto, kar največ šteje. Sam vedno verjamem, da se dobro z dobrim vrača.

Nekdanji Sanjski moški je postal prvič oče

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JaBas
20. 04. 2026 13.27
Heroj!!!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zvezdnica serije Botri v veselem pričakovanju
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
zadovoljna
Portal
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
vizita
Portal
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
cekin
Portal
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Predčasna izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Predčasna izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
moskisvet
Portal
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
dominvrt
Portal
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
okusno
Portal
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Sanje grofov
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641