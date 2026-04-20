'Gasilec' Luka Basi: V glavi sem imel samo misel, da moram pomagati

Na cesti se zgodi marsikaj in premalokrat se zavedamo, kako smo lahko hvaležni, da si ljudje ob nesrečah znamo pomagati. To je na mirno nedeljo, ko se je vozil iz Velenja v smeri Celja, dokazal tudi Luka Basi. Priljubljen slovenski pevec je na poti opazil goreče vozilo in takoj ustavil ter priskočil na pomoč.

Luka Basi je dokazal, da ima veliko srce. FOTO: Aljoša Kravanja

O njegovem nesebičnem dejanju nas je obvestila bralka, ki je prav tako želela pomagati, a jo je glasbenik prehitel in omejil požar, nato pa se še slikal z njenima otrokoma. Luko smo poklicali in ga vprašali, kaj se je pravzaprav zgodilo.

Kaj se je pravzaprav dogajalo? Kako si se v 'zgodbi' znašel ti?

V bistvu se je vse skupaj zgodilo povsem nepričakovano. Ravno sem se vračal z enega snemanja, ko sem na desni strani ceste zagledal precej paničen prizor - ljudje so iz avtomobila metali stvari na travo. Sprva nama s kolegom ni bilo jasno, kaj se dogaja, nato pa sva opazila, da sprednji del vozila gori.

Hitro si skočil v akcijo, kaj ti je v tistem trenutku švigalo po glavi?

V tistem trenutku sem začel razmišljati, kako lahko pomagam. Najprej sem preveril, ali imam v avtu kakšno plastenko vode ali karkoli uporabnega, vendar nisem imel ničesar. Potem pa sem se spomnil, da smo prejšnji teden snemali videospot za KATAMARAN, ki je bil doma narejen in kjer smo imeli s seboj gasilni aparat kot varnostni rekvizit. Čeprav ga na snemanju nismo uporabili, je ostal v mojem avtu. Takoj sem ustavil, stekel nazaj v prtljažnik po aparat, s kolegom sva se obrnila in brez oklevanja sem stekel proti gorečemu vozilu. Ravno v tistem trenutku je v motorju nekaj manjšega razneslo, vendar mi je uspelo aparat izprazniti in požar omejiti do te mere, da vozilo do prihoda gasilcev ni več gorelo. V glavi sem imel eno misel: čim hitreje pomagati ali vsaj opozoriti ljudi, naj se umaknejo na varno, saj vemo, da lahko takšne situacije hitro postanejo zelo nevarne.

Luka Basi je priskočil na pomoč in pogasil goreče vozilo. FOTO: Luka Basi

Zaradi nastopov veliko časa preživiš na cesti. Se ti je kaj podobnega v preteklosti že zgodilo?

Ker veliko časa preživim na cesti, smo že doživeli marsikaj – od pomoči pri zagonu avtomobilov do različnih okvar. Tudi sam sem že obstal na cesti. A da bi vozilo dejansko zagorelo pred mojimi očmi, tega še nisem doživel. Prav zanimivo je, da sem imel gasilni aparat v avtu šele kakšnih deset dni in prav zaradi te izkušnje ga bom od zdaj naprej zagotovo vedno imel s seboj.

Kljub pestremu dogajanju pa si si vseeno vzel trenutek za fotografiranje z oboževalci, kajne?

Po vsem dogajanju me je ena prijazna gospa, ki je prav tako želela pomagati, prosila še za fotografijo z njenima otrokoma. Seveda sem z veseljem pristal. Vedno si, kadar le lahko, vzamem čas za oboževalce. Moram pa priznati, da sem bil še nekoliko pod vtisom dogodka in sem se kar malo tresel, saj se je mirna nedeljska vožnja v trenutku spremenila v precej dramatično situacijo.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Priljubljeni pevec si je na koncu vzel čas tudi za fotografijo z oboževalcema. Bralka

Priljubljeni pevec si je na koncu vzel čas tudi za fotografijo z oboževalcema. Bralka

