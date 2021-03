Gašper Bergant in Žan Papič: Slovenci imajo zadnja leta zelo radi črno komedijo

Gašper Bergant in Žan Papič sta pripravila nov stand up šov Na črno.

Preberite, kaj sta nam Gašper in Žan zaupala v pogovoru pred težko pričakovano predstavo njunega stand up šova Na črno .

Žan Papič , ki je začetek leta že zaznamoval s hit spletno serijo Centrala , pa dodaja: "Bova brutalno iskrena, tako da feni Fejmičev bodo vsekakor prišli na svoj račun, čeprav to ne bodo Fejmiči. Tam vse teče spontano, za ta šov pa sva napisala scenarij in ga, kot se za tako specialko spodobi, tudi dobro izpilila. Vsaj en dan prej ..."

"To bo realno najbolj smešna spletna komedija – ta hip," brez lažne skromnosti pove Gašper Bergant in doda: "Ta šov bova v živo izvedla le enkrat, gostila bova roast leta 2020 in porabila tudi najbolj črn material, ki se nama nabira že vse leto, saj ga v 'korpo' nastopih ne moreva izvajati. Ga pa želiva predstaviti, da se vsaj en večer res dobro nasmejimo, brez zadržkov in politično nekorektno."

Gašper Bergant in Žan Papič sta koronsko leto zaznamovala s podkastom Fejmiči. Upala sta, da bosta obletnico lahko praznovala z večjim nastopom v živo pred občinstvom, a na to bo žal treba še malo počakati. Do takrat pa vas bosta na spletu zabavala z roastom ali po slovensko žarom Na črno .

Ker v zadnjem letu ni bilo predstav oziroma jih je bilo zelo malo, kako je bilo letošnje poklicno leto drugačno kot pretekla?

Pozna se tako finančno kot ustvarjalno. Komiki smo eni tistih, ki v poklicu dejansko uživamo in če ga ne moremo opravljati neposredno pred ljudmi, trpimo. Saj vsi nekaj pišemo, delamo, ustvarjamo, ampak stik s publiko na nekaj metrov, spremljanje odzivov, sprotno prilagajanje in ta ples med komikom na odru in občinstvom v areni zelo pogrešamo. Najbolj pa seveda pivo po nastopu in skupno vožnjo tja in nazaj.

Kdo je bil vajin najljubši gost v Fejmičih?

Od žensk Ula Furlan, od pubecev pa Damjan Murko, ki sva ga gostila pred kratkim.

Ali je kakšna tema tudi za vaju nedotakljiva?

Dokler se ljudje smejijo, ne. No, tu neposrednega odziva ne bova slišala, tako da bova verjetno res šla čez mejo, saj se dobra črna komedija vedno sprehaja po tej tanki liniji, ki jo lahko hitro prestopiš – a Slovenci imajo zadnja leta zelo radi črno komedijo in vsaj stand up publika je tega vajena. Po drugi strani pa redno ustvarjava tudi komedijo za televizijo in splet (Skečoholiki, Fejmiči, Centrala idr.), tako da čisto nov teritorij za naju to ne bo.