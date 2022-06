Gašper Markun prvič očka: Hčerko sva poimenovala po slovenski igralki

Gašper Markun je slovenski igralec, ki ga trenutno lahko spremljamo v seriji Za hribom , videli pa smo ga tudi v priljubljeni seriji Ja, Chef! . Igralec je pri 28 letih prvič postal očka in kot je povedal, je bil prihod male Ide pravo pestro presenečenje. " Ko je moji Petri odtekla vodo, sem jo dve uri pred snemanjem serije odpeljal v porodnišnico. Tam so mi zagotovili, da najbrž vseeno ne bo rodila tako hitro. In sem odhitel na snemanje in tam posnel štiri prizore, medtem ko sem ves čas bil v pričakovanju klica. Po posnetih scenah sem se vrnil v Ljubljano in tam končno dočakal klic," je povedal nasmejani igralec in dodal, da je bil prihod male Ide pester dogodek tudi zanj, ne le za njiju z mamico.

Ker oba s partnerko delujeva v filmskih vodah, sva že od začetka vedela, da bova iskala ime iz zgodovine slovenskega filma. Ko je debata nanesla na Ido Kravanjo , sva se v trenutku odločila, da bo najin naraščaj nosil ime po njej. Ker pa vse do rojstva nisva vedela spola, sva imela pripravljeno ime tudi za fantka, vendar naj za zdaj to ime ostane skrivnost.

Po dobrih treh tednih bi rekel, da je Ida izjemno radoveden in močan dojenček, ki se hitro razvija. Tudi patronažna sestra je potrdila, da se ji zdi zelo aktivna in da vidi, da vrača zadovoljstvo in toplino, ki jo prejme od naju. Zelo uživa, ko jo pestuješ in se odziva na najino petje in pripovedovanje. Najbolj pa žari, ko opazuje okolico preko rame.

Najlepša hvala. Imamo se super. Smo presrečni, zadovoljni, nasmejani in pridno se redimo. Mislim, da res kar vsi trije. (smeh) Sicer sem jaz pet dni v tednu po nekaj ur odsoten zaradi snemanja serije Za hribom , vendar vsak prost trenutek, poleg priprav za snemanje, poskusim izkoristiti za moji dve dekleti. Če je treba, se učim in vadim tekst tudi pred Ido, zato lahko rečem, da spoznava tako Gašperja, kot tudi Lacija. (smeh)

Kako usklajuješ kariero in novo vlogo očeta?

Za zdaj brez večjih križev in težav. Kot že prej omenjeno, sem ravno v procesu snemanja. Ko nisem na snemanju, sem pa tako ali tako najraje doma, kjer v miru pripravljam nove projekte ali montiram stvari za nazaj. Vendar se tolažim s tem, da sem v povprečju doma vseeno več kot nekdo, ki opravlja delo od osmih do štirih. Pri meni je le ta razlika, da je vsak dan drugačen in zato lahko kakšno jutro ostanem doma skoraj do kosila in si skupaj lahko privoščimo kakšen dopoldanski sprehod ali pa jutranjo nego, medtem ko kakšno drugo jutro vstanem pred njima in sem, če gre vse po planu, doma že do kosila. Bomo pa zato imeli še lep preostanek poletja, ko bomo lahko skupaj preživljali in dneve in noči. Tega se že zelo veselim.

Kako naporne so noči, se veliko zbujate?

To je vprašanje, ki ga novopečeni starš zagotovo sliši največkrat. Lahko se pohvalim, da za zdaj ponoči še ni nobenih težav (trkam) in tudi zato jaz spim zelo mirno, brez kakršnega koli prebujanja, tik ob svoji partnerki in majhni posteljici, kjer večino noči prespi Ida (če seveda ne zaspi pri nama). Za moje mirne noči je v prvi vrsti zaslužna moja boljša polovica, ki s svojim materinskim čutom začuti, da se Ida prebuja in si želi novo dozo mleka. V trenutku in popolnoma neslišno odreagira in zato se ji tudi na tej točki še enkrat iz srca zahvaljujem. Bo pa zagotovo veselo, ko bodo začeli rasti prvi zobki.

Kakšen oče boš, ko bo Ida najstnica?

Ker take vrste intervjuji ostanejo na teh internetih za vse večne čase v arhivih, si na to vprašanje nikakor ne upam odgovoriti. Malo za šalo malo zares. Želim si le, da bo najina Ida pot življenja veselo in iskreno prežvižgala. Pa ne po notah, ampak kakor bo srce želelo, kar je nekako tudi moje življenjsko vodilo.