Gašper na novi prelomnici – 50 kilogramov manj

Začel je intenzivno obiskovati hribe, začel plavati in se potiti v telovadnici, vse svoje napore pa delil tudi z oboževalci in prijatelji na družbenih omrežjih. In kaj je njegov cilj? Po zapisih na Instagramu sodeč, je to 'six-pack'. Gašper je izgubil že 50 kilogramov, in kot je videti, se ne misli ustaviti. Ob tej prelomnici se je zahvalil tudi posebni osebi, ki ga je motivirala za to.

In kljub temu da je večkrat dejal, da nikakor ni lahko, Gašper ne bo obupal. K temu ga spodbujajo vsi okoli njega: "Si inspiracija in zelo sem vesela za tvojo odločitev," je le eden od pozitivnih komentarjev na Facebooku.