Gašper Rifelj in Maja Geršak bosta zibala: dojenček prihaja maja

Gašper Rifelj, ki je v šovu Zvezde plešejo priplesal vse do finala, bo postal očka. Njegovo srce je omrežila njegova soplesalka v šovu Maja Geršak, s katero sta glede zasebnega življenja že od samega začetka zelo zadržana in ga ne delita z javnostjo. Zato sta tudi upala, da vesela novica o naraščaju ne bi prišla v javnost.

"To novico sva želela ohraniti zase, ampak zdaj vidim, da to ne bo v celoti mogoče," je bil Gašperjev prvi odziv, ko smo mu čestitali za veselo novico. Nato je še dodal, da sta srečna in da se bosta naraščaja razveselila konec maja. Spol otroka sicer že vesta, a ga bosta obdržala zase tako kot vse ostale podrobnosti vezane na nosečnost. Maja zaradi nosečnosti ne more sodelovati v prihajajoči četrti sezoni šova Zvezde plešejo, ki prihaja na televizijske zaslone spomladi.

Zvezde plešejo je šov, v katerem se tekmovalci zelo zbližajo, saj skupaj zaradi številnih treningov preživijo veliko časa. Ni skrivnost, da so se v isti sezoni šova Zvezde plešejo zanetile iskrice ljubezni med tekmovalcema Natalijo Gros inRokom Kunaverjem, ki stazvezo potrdila po končanem tekmovanju.

Za Gašperja, ki je včeraj izdal videospot za novo balado z naslovom Angel, ki jo je posvetil svoji pokojni babici, bo letošnje leto zelo plodno tudi na glasbenem področju. Za mesec februar načrtuje izid novega dueta, aprila pa bo oboževalce razveselil z novim albumom.