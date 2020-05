Gašper Rifelj in Maja Geršak postala starša malemu Brinu

Glasbenik Gašper Rifelj in plesalka šova Zvezde plešejo Maja Geršak sta postala starša, ekskluzivno poroča revija Zvezde/Lady . Par se je spoznal v plesnem šovu POP TV-ja, kjer sta se poleg Natalije Gros in Mihe Perata uvrstila v finale druge sezone. Takrat sta osvojila zavidljivo drugo mesto.

Gašper je za omenjeno revijo novico potrdil in dodal, da je porod potekal normalno ter da je vse v redu. "Trenutno si oba želiva predvsem veliko miru in časa za nas tri," je povedal novomeški pevec in dodal, da verjame, da se vse stvari zgodijo z razlogom, tudi karantena, v kateri sta bila dva meseca jima je dobro dela: "V miru sva se pripravila na sinov prihod. Zdaj pa imamo čas zase, čas samo za nas tri in priznam, da je res lepo."