Gašper Rifelj in Maja Geršak pričakujeta drugega otroka

“Pa dajmo še eno božično fotko narediti kot trio, drugo leto bomo kvatro,” sta naznanila in vsem svojim sledilcem zaželela lepe in mirne praznike.

"Življenje me je naučilo, da si sam svoje sreče kovač. Da se ne smeš predati in nehati verjeti, da pa vseeno moraš nekaj za svoje želje in srečo tudi postoriti. Ko si miren, pomirjen, je prostora za ljubezen in srečo veliko. Srečna sem za ta dva moja sončka in hvaležna, da sem obdana s toliko ljubezni," pa je pred časom na svoj Instagram profil zapisala Maja in pripela družinsko fotografijo.