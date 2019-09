Gašper Rifelj o Maji: Midva sva super

Gašper Rifelj v jesen vstopa z novim videospotom za pesem Manj je več. In ne samo to, pripravlja se tudi na nov muzikal. Kot velik ljubitelj tega žanra si je pred dnevi v družbi očeta in plesalke Maje Geršak ogledal uspešnico Mamma Mia.

Gašper Rifelj se je odločil, da na novo preobleče skladbo Manj je več, ki jo je prvič predstavil na festivalu Slovenska popevka 2012. Kjer koli je nastopal, je prav ta skladba pri poslušalcih naletela na največji odziv. Hkrati pa že snema nov material za debitantski album, ki bo predvidoma izšel januarja.

Gašper Rifelj je na novo preoblekel pesem Manj je več. FOTO: Erazem Gliha

"Pesem ima lepo življenjsko sporočilo. Manj je več, v tem smislu, da ljudje vse bolj iščemo to, da imamo odnose z ljudmi, a se pri tem izgubljamo v vseh teh materialnih stvareh. A na koncu je najbolj pomembno, da imamo ob sebi nekoga, s katerim imamo odnos. Vsi potrebujemo neki odnos, ljubezen, in to je vodilo življenja," je o pesmi za 24ur.com povedal Gašper Rifelj, ki je pred kratkim priredil koncert v Domu starejših občanov Novo mesto in bil presenečen nad pozitivnim odzivom. "Kako malo je potrebno, da nekomu na obraz narišeš nasmeh, polepšaš dan. Skladba mi je pokazala pravo pot, pot, kjer štejejo majhne pozornosti," je še dodal. Pesem je dobila tudi videospot, v katerega je strnil vtise z omenjenega koncerta. Ob tem pa se je odločil, da bo koncerte nadaljeval še po ostalih domovih za starejše po Sloveniji.

Gašper je pred dnevi praznoval 29. rojstni dan, in ker bo naslednje leto slavil okrogli jubilej, se trojke spredaj nič ne boji. "Pravzaprav z vsakim letom, ki pride, počnem stvari, ki jih rad počnem in gredo tudi v pravo smer, za kar sem zelo srečen," pove vzhičeno. Zaupal nam je, da mu je eno letošnje rojstnodnevno darilo še posebej seglo do srca. "Od zelo dobre prijateljice sem dobil unikatno umetniško sliko, ki jo je izdelala sama in sem bil res presenečen. Gre za umetniško sliko, z glasbenimi motivi," nam je zaupal mladi glasbenik.

Trenutno pa je dejaven ne samo na glasbenem področju, ampak tudi na gledaliških odrih. Med drugim ga čakajo ponovitve muzikala Madagascar, v teh dneh pa že pridno vadi koreografijo in tekst za premiero novega muzikala Ljubezenske prevare, ki bo komičen, a bo nosil tudi močno sporočilo. Poleg njega so v zasedbi še Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak, Jan Bučarin Alojz Svete. Muzikal združuje ples, petje in igro, kar Gašperju zelo ustreza. Kot ljubitelj tega žanra si je pred dnevi v Križankah ogledal še zadnjo ponovitev izjemno uspešnega slovenskega muzikala Mamma Mia.

Gašper Rifelj pravi, da se z Majo odlično razumeta. FOTO: POP TV