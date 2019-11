Gašper Rifelj: Pogrešal te bom draga moja 'majka'

Življenje sestavljajo čudoviti trenutki, pa tudi žalostni. Pevec Gašper Rifelj, ki jekot finalist druge sezone plesnega spektakla Zvezde plešejo v paru z Majo Geršakdokazal, da nima le pevskega talenta, ampak je tudi izjemen plesalec, te dni žaluje za svojo staro mamo.

"Nekaj časa sem se obotavljal, ali bi naredil to objavo ali ne, in sem se odločil, da če delim z vami vse lepe trenutke, bom delil z vami tudi svojo žalost, ki jo trenutno čutim ter predvsem bi rad delil z vsem svetom to, kako čudovito in zlato staro mamo sem imel," je svoj čustven zapis na Instagramu začel Gašper Rifelj, ki je bil na svojo staro mamo zelo navezan in je z njo preživel velik del svojega otroštva.

"Moja druga mama, ki je skrbela zame, odkar sem prišel na svet. Človek z največjim srcem, kar jih poznam in človek, ki me je poleg mojih staršev oblikoval v človeka, kakršen sem danes. Veliko časa sva preživela skupaj in vedno je bila moj angel na zemlji. Vem, da me bo sedaj čuvala iz nebes, jaz pa jo bom za vedno nosil v svojem srcu. Pogrešal te bom draga moja 'majka'."