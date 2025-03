Podelili nagrade 13 najboljšim restavracijam, šef leta postal Tomaž Kavčič

Na novo so štiri kape prejele restavracije Galerija Okusov (Petrovče), Gostilna Mahorčič (Rodik) in Gostilna Repovž (Šentjanž).

Šef leta 2024 je postal Tomaž Kavčič iz vipavske Gostilne Pri Lojzetu, so sporočili iz vodnika."Brez izjemne ekipe, ki vsak dan srčno opravlja svoje delo, tega priznanja ne bi bilo. Vsak član ekipe prispeva k temu, da gostje od nas odidejo z nasmehom, lepimi spomini in polnim trebuhom," je dejal. Chef pravi, da to "dokazuje, da so vsa ta leta na pravi poti". Poleg tega so dovršenost Kavčičeve kuhinje potrdili tudi kulinarični kritiki bloga Miha First, ki so Gostilno pri Lojzetu razglasili za Najboljšo gostilno leta 2024. Šef prihodnosti je postal Jure Brložnik iz Mize za štiri iz Zgornje Polskave, še izhaja iz vodnika Gault&Millau.

Poleg tega so pri Gault&Millau 31 restavracijam, eni več kot lani, podelili tri kape, razglasili pa so še prejemnike posebnih priznanj. Ob že omenjenih šefih leta in prihodnosti si je naziv šefa tradicije prislužil Primož Pintar (Gostišče Tolc, Spodnja Sorica), mladega talenta Jure Dretnik (GT19, Slovenj Gradec), najboljšega sommelierja pa Nina Bratovž (JB Restavracija, Ljubljana).