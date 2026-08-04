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Domača scena

Gianni Rijavec 40 let kariere obeležil pod domačo lipo od none

Trnovo pri Gorici, 04. 08. 2026 10.29 pred 6 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Gianni Rijavec

Vse skupaj se je začelo pred 40 leti, in to na domačem dvorišču na Trnovem pri Gorici pod lipo od none. Tako se je začela pot Giannija Rijavca, ki se je ob pomembni obletnici vrnil prav na začetek svoje poti in sobotni večer spremenil v čustveno obarvan dogodek, na katerem je s prijatelji, znanci, poslovnimi partnerji in domačini prepeval pesmi iz svoje bogate kariere.

Sobotni večer je imel za Giannija Rijavca prav poseben pomen. Slovenski glasbenik se je namreč vrnil na začetek svoje poti, sedel pod lipo od none na domačem dvorišču na Trnovem pri Gorici in obujal spomine 40 let.

Gianni za belim klavirjem pred portalom na vhodu v kraško dvorišče.
Gianni za belim klavirjem pred portalom na vhodu v kraško dvorišče.
FOTO: osebni arhiv

Pevec, ki je v svoji karieri nanizal več kot 2000 nastopov tako doma kot tudi v tujini ter pripravil veliko turnej (Avstralija, Kanada, Švedska, Argentina, celotna Evropa), je v domačih krajih pripravil koncert ob častitljivi obletnici, 40-letnici delovanja. Dogodka pod več kot 200 let staro lipo so se udeležili prijatelji, znanci, poslovni partnerji, novinarji in domačini iz Trnovega pri Gorici; vsi skupaj so si bili enotni, da je bilo zelo čustveno.

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Glasbenik, ki je v svoji karieri napisal preko 120 avtorskih skladb, izdal številne plošče, kasete in zgoščenke, je svoje oboževalce navdušil z minimalističnim pristopom. Nastopil je sam z belim klavirjem, ki je del njegove glasbene zgodbe. "To je moj osnovni inštrument in brez njega si ne znam predstavljati koncertov," je priznal Gianni, ki mu je pri pripravi koncerta pomagala žena Patricija. "Želela sva si ustvariti druženje, ki bo obenem tudi napoved turneje, ki bo sentimentalna, torej nabita s čustvi. In tako se je v soboto tudi zgodilo," je bil vesel.

Poleg koncerta in druženja po njem so si obiskovalci lahko ogledali tudi njegovo več kot 300 let staro domačijo, na kateri je tudi sedež Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob, in razstavno slikarsko galerijo njegove žene. Pevec si sicer v sklopu svoje turneje želi obiskati tudi najmanjše slovenske kraje. "Povsod je lepo in povsod so dobri ljudje. Želim si, da je turneja slavljenje Slovenije in slovenstva, slavljenje miru in ljubezni. Tega nam primanjkuje in če hočemo obstati kot narod, se moramo tega začeti zavedati," je povedal za konec in še razkril, da bo na enem od koncertov turneje predstavil prvi slovensko-italijanski duet s pevko Ilario della Bidia, ki sicer poje duete z Andreo Bocellijem po vsem svetu. Napisal je pesem Ljubezen je le ena - L'amore e' uno solo, ki govori o univerzalni ljubezni, ki veje med nami in ne pozna meja.

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