Gianni Rijavec 40 let kariere obeležil pod domačo lipo od none

Sobotni večer je imel za Giannija Rijavca prav poseben pomen. Slovenski glasbenik se je namreč vrnil na začetek svoje poti, sedel pod lipo od none na domačem dvorišču na Trnovem pri Gorici in obujal spomine 40 let.

Gianni za belim klavirjem pred portalom na vhodu v kraško dvorišče. FOTO: osebni arhiv

Pevec, ki je v svoji karieri nanizal več kot 2000 nastopov tako doma kot tudi v tujini ter pripravil veliko turnej (Avstralija, Kanada, Švedska, Argentina, celotna Evropa), je v domačih krajih pripravil koncert ob častitljivi obletnici, 40-letnici delovanja. Dogodka pod več kot 200 let staro lipo so se udeležili prijatelji, znanci, poslovni partnerji, novinarji in domačini iz Trnovega pri Gorici; vsi skupaj so si bili enotni, da je bilo zelo čustveno.

Glasbenik, ki je v svoji karieri napisal preko 120 avtorskih skladb, izdal številne plošče, kasete in zgoščenke, je svoje oboževalce navdušil z minimalističnim pristopom. Nastopil je sam z belim klavirjem, ki je del njegove glasbene zgodbe. "To je moj osnovni inštrument in brez njega si ne znam predstavljati koncertov," je priznal Gianni, ki mu je pri pripravi koncerta pomagala žena Patricija. "Želela sva si ustvariti druženje, ki bo obenem tudi napoved turneje, ki bo sentimentalna, torej nabita s čustvi. In tako se je v soboto tudi zgodilo," je bil vesel.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Pogled na koncert. osebni arhiv

Pogled na koncert preko starega kamnitega vodnjaka. osebni arhiv

Z ženo Patricijo. osebni arhiv

S Patricijo in lastnikoma trgovske verige Fama Aleksandrom Lemutom in Leonido Lemut. osebni arhiv

S podžupanjo občine Goriška Brda Tejo Jelina z možem in direktorjem podjetja Gonzaga Iztokom Bizjakom z ženo. osebni arhiv

Z vinarjem Andrejem Žoržom-vinarstvo Na Hribu. osebni arhiv

Z lastnikom kmetije Pr Lučevih Samom Beridanom. osebni arhiv











