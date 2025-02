Gianni Rijavec na srečanju evropskih umetnikov v Vatikanu

Vsako srečanje rodi nova poznanstva in tako je bilo tudi tokrat. Med številnimi udeleženci srečanja je bila tudi vrhunska italijanska pevka Ilaria Della Bidia, ki je znana tudi po tem, da poje duete s slovitim italijanskim tenoristom Andreo Bocellijem po vsem svetu, med drugim je bila z njim tudi na koncertu v Ljubljani.

Pogovor je nanesel na glasbeno-kulturno sodelovanje med Slovenijo in Italijo, ki se prav v tem letu povezujeta v okviru EPK- GO 2025! Gianni Rijavec je namreč že pred petnajstimi leti napisal pesem Ljubezen je le ena (L'amore e' uno solo), ki govori prav o podiranju meje med dvema sosednjima državama, prijateljstvu in sodelovanju, ljubezen je torej brezmejna in je vodilo v smislu miru med narodi. Ilaria je bila nad idejo navdušena in dogovorjeno je, da se bo pesem na novo posnela. Nastal bo torej slovensko-italijanski duet, ki bo kamenček v mozaiku odnosov med Slovenijo Italijo, ki morata živeti v sožitju.