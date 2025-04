Gianni Rijavec s pokojnim papežem delil poslanstvo.

Pevec in painist, ki je že več kot dve desetletji gonilna sila dobrodelne fundacije Beli golob, je s pokojnim papežem delil poslanstvo pomagati sočloveku. Gianni je prepričan, da bo za papežem Frančiškom na področju humanitarnosti in zavzemanja za reveže zazevala velika vrzel.

"On je veliko govoril v miru v Ukrajini, miru v Izraelu in Plaestini ter Mjanmaru. Mislim, da bo tukaj velika vrzel, ker papež je le papež in njegova beseda nekaj šteje in upam, da ko bodo zbirali naslednika, da bodo zbirali človeka, ki bo njegovega kova," je Rijavec povedal za našo medijsko išo. Celoten pogovor s pevcem si lahko ogledate danes, v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.