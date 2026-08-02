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Domača scena

Gianni Rijavec s satirično himno za mir v slovenski politiki

Ljubljana, 02. 08. 2026 20.06 pred 8 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek E.K.
Gianni Rijavec

Legendarni pevec in pianist Gianni Rijavec te dni obeležuje štiri desetletja svoje glasbene kariere. Ob tem jubileju smo mu z Aleksandrom Pozvekom v naši redakciji pripravili poseben izziv: ali lahko napiše pesem za mir v slovenski politiki? Ja – zagotovo težak zalogaj – pa mu je uspelo?

Glasba, mir in povezovanje ljudi so osrednje teme ustvarjanja Giannija Rijavca že štiri desetletja. "Ko sem bil pri dalajlami ali papežu, sem večkrat vprašal, kaj je mir, in so rekli, mir je v naši notranjosti. Se pravi, če imamo notranji mir, ga lahko razširimo na okolico," je povedal pevec in pianist.

V 40 letih so se nabrale številne uspešnice, med drugim tudi Pod lipo od none, a poleg tega je tudi veliko nastopal. "2000 nastopov. Turneje po vsem svetu, bili smo še kot big band v Avstraliji, pel sem v Evropskem parlamentu, za zidovi Vatikana. Za vatikanski diplomatski zbor," je dejal Rijavec, ki je do zdaj ustvaril 130 avtorskih komadov.

Naš novinar Aleksander Pozvek mu je predlagal, naj naredi komad za mir v slovenski politiki, predlagal pa mu je tudi idejo za naslov, in sicer Dajte nam mir. Rijavec je navdih našel v svoji uspešnici Beli golob, ki jo boste lahko slišali tudi na turneji, posvečeni 40-letnici kariere. "Naslov je Sentimenti in želim počasi, počasi iti tudi v vsako slovensko vas," nam je še zaupal pevec in pianist. Njegovi satirični himni za mir v slovenski politiki lahko prisluhnete v zgornjem videoposnetku.

Gianni Rijavec obletnica kariere pesem politika pianist
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