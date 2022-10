Gibonni razkril, na katero pesem Slovenci najraje zaplešejo

Ne morem reči, da sem imel kdaj kakšen dodelan stil, ker so se ti pri meni vedno mešali. Sem rock pevec, ki prihaja iz mediterana, tu so se ustvarile nenavadne vezi. Zato ljudje različno reagirajo na pesmi, ki imajo morda melodijo, na pesem, ki ima največ strasti in energije.

Ker ne komplicira, ne predstavlja se takšna, kakršna ni. Ni prirejena. Takšna je. Vedno se predstavljamo takšni, kakršni smo. Tudi Oliverjeve pesmi, ki ste jih radi poslušali, so iskrene - tudi on živi za svojo družbo. V osnovi smo mi to, o čemer pojemo.

Katera glasba pa je vas v mladosti navduševala, da ste se tudi vi začeli ukvarjati z glasbo?

Vedno sem imel rad glasbene skupine, ki so imele neko strast, ki so imele ta zagon. Na primer The Police. Zagon pa je to, ko so z manj albumi pokažeš ogromno. To mi je bilo všeč. In najboljše skupine so bile tiste, ki so razpadle. Vsem je bilo sicer hudo, a to je najbolje, kar lahko narediš zase. Da govoriš, dokler imaš nekaj za povedati. To je zamel malce problem, ker sem solo artist, zaradi česar delaš, dokler si živ. Dokler te ne nesejo na grob. Kot David Bowie. Bolj so mi pa bile všeč skupine, ker začnejo, imajo veliko energije, so inovativni, talentirani, nato pa se sprejo, skupina razpade in nikoli več ne slišimo za njih. A fantastičen je rezultat, ki ga ustvarijo v tem zagonu.

Še kakšen nasvet za mlade glasbenike, ki šele začenjajo?

Po mojem mnenju bi se morale vse skupine začeti v garaži, danes pa se bere samo o škandalih. Všeč mi je, da nisem mlad. Ne znam svetovati, doma imam sina, ki se ukvarja z glasbo in rečem mu lahko le to, da naj počne to, kar ga veseli.