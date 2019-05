'Veseli nas, da je tudi po naši zaslugi Škofja Loka postala malce bolj poznana'

Mladi kreativec Bor Dolenc je eden glavnih "krivcev", da je maturantski film Gimnazija po domače 4. e razreda Gimnazije Škofja Loka, ki so ga objavili na začetku aprila, postal viralen. Seveda gre za parodijo šova Ljubezen po domače, nam pa je povedal nekaj več o ideji, izvedbi in odzivih na film.

Bor Dolenc je režiser, snemalec, igralec, montažer in glavni odgovorni, da je filmček Gimnazija po domače tako dober in uspešen. FOTO: arhiv filma

"Sprva smo imeli idejo, da bi naredili nekaj v stilu We are the Champions, a se to ni zgodilo, en teden pred rokom pa smo se odločili, da bomo naredili film na temo Ljubezen po domače. Lani so imeli parodijo na film Pr' Hostar', zato se mi je zdelo, da je to dobra ideja, da bi bilo ljudem všeč. Če naredimo na pravi način,"je o ideji za film Gimnazija po domače povedal Bor Dolenc, mladi kreativec in učenec 4. e škofjeloške gimnazije. Kot nam je povedal, je pri filmu sodelovalo veliko ljudi, ki mu v življenju nekaj pomenijo, ki so dodali svoj delček in pripomogli, da je Škofja Loka postala morda malce bolj poznana, kot je bila poprej.

"Z bratoma Hafner je začela šov spremljati tudi Škofja Loka, k temu sta zagotovo veliko pripomogla. Seveda navijamo za njiju, pomembno je, da sta zraven, in uspeh je že to, da sodelujeta, mi smo ju spoznali na njuni kmetiji. Čeprav se zdi, da so ljudje, ki jih vidiš na televiziji, nedostopni, vidiš, da je vse domače in znano, da se vsi poznamo. Izza kamer sta še bolj sproščena," je o Jaki inGašperju, ki sta postala širše poznana prav po zaslugi šova Ljubezen po domače, povedal Dolenc. "Dejali smo si, da moramo uporabiti loški naglas, kar je značilnost naših krajev. Fantov nas je pet v razredu, vsak pa ima določeno število sošolk, ki so kot tekmovalke v šovu, ki nam pomagajo in dajejo inštrukcije. Dober je samo eden, ki potem pomaga dekletom. Na svoj način, seveda," je o ideji za zgodbo in zaplet razložil režiser.

Gimnazijci so v zadnjem tednu pred rokom posneli zanimivo parodijo na šov Ljubezen po domače, poželi kup dobrih odzivov in dosegli skoraj 150 tisoč ogledov na YouTubu. FOTO: arhiv filma