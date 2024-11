Glasbena skupina Ember je z debitantskim albumom razgalila svoje duše

Glasbena skupina Ember je izdala svoj debitantski album Razgaljena. Štiričlanska skupina z Dolenjske ustvarja že dlje časa, tokrat pa so svojim poslušalcem postregli s svežimi komadi indie rocka. Z novim albumom tako sporočajo, da je treba svoje telo razgaliti in pokazati pravega sebe, kakor so to storili tudi sami.

Ember so štiričlanska slovenska glasbena skupina, ki jo sestavljajo pevec, kitarist in avtor besedil Davor Vovko, basist Nejc Hodnik, kitarist Jan Poreber ter bobnar Nik Švalj Pleskovič. Na slovensko glasbeno sceno so stopili s skladbo Pepel, ki je bila na Valu 202 v letu 2021 najbolj predvajana skladba, tokrat pa so izdali svoj debitantski album Razgaljena.

Ember FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Z novim albumom Razgaljena Ember sporoča, da je treba naša psihofizična telesa razgaliti in pokazati pravega sebe, saj menijo, da bomo le tako lahko dodobra razpihali žerjavico, ki tli v nas."Mi si želimo, da ljudje med poslušanjem dobijo navdih, da snamejo svoje maske z obraza ter pokažejo svoj pravi jaz in svojo dušo, kakor smo to storili tudi mi," nam je zaupal frontman skupine Davor Vovko. Istoimenski singel Razgaljena pa člani skupine opisujejo kot od zemlje divjega zahoda prašno muzo, ki svojega golega alter ega ne hladi, vendar z njim ponosno galopira."Ta komad je že kar nekaj časa v našem repertoarju. Vmes se je trikrat spremenil, kar je povzročilo malo trenja med nami, ampak kot pravijo, tudi kamen moraš brusiti, da postane diamant," je povedal pevec, ki je napisal vseh deset besedil pesmi njihovega novega album."Pišem o svojem življenju, navdih črpam iz dogodkov, ki se pripetijo v mojem pestrem življenju. Včasih je to ljubezen, včasih je to stanje v svetu, ki se me dotakne in ga podoživljam na svoj način. Skozi komade pa vsi skupaj sporočamo svoje mišljenje, veselje in frustracije. To je naš način sporazumevanja s svetom," je povedal Davor.