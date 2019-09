Glasbena točka v Stožicah: Ni me bilo strah, da bi me zadeli z žogo

Slovenski odbojkarji so v Stožicah zmagovito odprli 31. evropsko prvenstvo, kjer pa je poleg njih blestela še slovenska glasbenica Eva Pavli – avtorica in glavna vokalistka himne EuroVolleyja 2019 z naslovom Let`s go together (Pojdimo skupaj, op. p.). Himno je namreč ob številnih energičnih plesalcih v živo zapela na odbojkarskem igrišču.

Po drugem setu so ob ritmih himne EuroVolleyja 2019 na igrišče priplesali energični plesalci, z njimi pa so bili tudi Eva Pavli, francoski pevec Jeremy Lior in belgijska raperka Miss Angel . "Super sem se počutila in vedela sem, da bo nastop uspel, saj smo veliko vadili. S profesionalno ekipo plesalcev smo se hitro povezali, zato sem se lahko samo prepustila in uživala," je vidno zadovoljna povedala Pavlijeva.

Na odru je bilo torej okoli 20 plesalcev in trije pevci, za kar pa je bilo potrebno veliko usklajevanja in vaj, je dejala Eva in dodala: "Plesalci so veliko vadili sami, nato smo imeli skupne vaje in generalko. V Stožicah nismo imeli veliko časa za priprave, saj smo bili omejeni zaradi treningov odbojkarjev in smo se zato morali že pred tem dodobra pripraviti."

Pripravljali pa so se v manjši dvorani in jih je presenetilo, da je bilo igrišče nato kar precej večje od plesišča, kjer so izpopolnjevali svoj nastop. Tako so se morali premikati hitreje in delati večje korake, kar pa je bilo za celotno ekipo še bolj naporno. Poleg tega pa so se ob igrišču odbojkarji pripravljali na naslednji set in so nastopajočim nad glavami švigale žoge, vendar simpatična blondinka pravi: "Ni me bilo strah, da bi me zadeli z žogo, saj sem jim zaupala, ker so profesionalci. Bili pa smo tudi obveščeni, da bo tako in smo celotno situacijo pričakovali."

Kaj pa trema? "Ja, seveda sem jo imela! Ampak je bila tista dobra trema, komaj sem čakala, da pridem na igrišče in sem se resnično zelo veselila," je navdušeno zaključila Pavlijeva, ki je imela za na tribunah veliko podpornikov in prijateljev.