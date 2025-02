Glasbeni dogodek Bonboniera znova postregel s številnimi presenečenji

Tradicionalni dogodek Bonboniera je v Ljubljani zopet postregel s številnimi presenečenji. Bonboniera je po definiciji lepa škatla, polna slastnih presenečenj, in prav to idejo je založba Dallas uporabila kot inspiracijo za družabno-glasbeni večer. V Klubu Zorica so varovanci založbe s kratkimi nastopi predstavili svoje najnovejše skladbe, kar je občinstvu omogočilo, da je spoznalo njihove nove skladbe in umetniške izraze.

Med njimi je bil Jure Lesar, ki je s svojim prepoznavnim glasom in svojo kitaro osvojil občinstvo. Supina Krshkopoljac je predstavila nove skladbe s prihajajočega albuma, ki bo izšel prihodnji mesec. Sledil je Miha Peskar, ki je s svojimi melodičnimi skladbami ustvaril sproščeno vzdušje. Bogunov so, kot je pri njih že v navadi, uprizorili mini teatralno-glasbeni nastop. Sledila je izjemna pripovedna moč in občutek za dramatiko frontmana Ognjena Zeljića. Skupina Imperij je predstavila skladbo Ni meja, ki bo izšla na njihovem prihajajočem albumu. Roman Vukina pa je skupaj s šestčlansko zasedbo in modernimi prijemi pripeljal večer na višjo raven. Zlasti je izstopala nova, še ne izdana skladba Ona je moja.

Občinstvo je imelo tako priložnost spoznati različne glasbene sloge, od akustičnih balad do energičnih rock skladb."Na bonbonieri smo odprli našo škatlo bombonov in dali na pokušino sledeče tri okuse. Hej, hej, Krshkopoljac in Propaganda," so dejali člani zasedbe Krshkopoljac, ki že nestrpno pričakujejo predstavitev prihajajočega albuma Propaganda. Nastop skupine pa je izjemno navdušil njihovega glasbenega kolega Jureta Lesarja, ki je dejal:"Bonboniera je bila sladka, nič grenkega ni bilo. Na splošno pa pozdravljam takšne dogodke, saj omogočajo širšemu občinstvu, da se seznani z novostmi. Na dogodku bi posebej izpostavil skupino Krshkopoljac, ki me je resnično navdušila."