Pevka Alenka Pinterič, ki je bila desetletja del slovenske glasbene scene, praznuje 75 let. Štajerska lady, ki se je je prijel vzdevek po istoimenski pesmi, ki jo je napisala za Slovensko popevko, je leta 2006 izdala biografsko knjigo The Beatles, Tito in jaz, potem pa se je umaknila iz javnosti.

Alenka Pinterič, rojena v glasbeni družini, se je že v zgodnjem otroštvu srečala z vajami petja in igranja klavirja ter violine, v najstniških letih pa jo je navdušenje nad Beatli peljalo v bolj popularne glasbene vode. Kmalu je postala del pevske elite v takratni državi, pozneje pa je nastopala tudi v operah, muzikalih, TV-šovih, preizkusila pa se je še kot slikarka in pisateljica. Leta 2012 je bila kot edina vokalistka iz Evrope izbrana na ameriškem natečaju, v okviru katerega so dve leti po svetovnem spletu iskali najizvirnejše izvajalce jazz in blues priredb, je pred leti pisal časnik Dnevnik.

icon-expand Glasbenica Alenka Pinterič praznuje 75 let. FOTO: Dare Čekeliš

Pevka, ki je interpretirala uspešnice, kot so Mini, Krašovc, Čuj, zašpilaj mi blues, Sto majhnih nežnosti in Neizpeta melodija, je s svojim občutkom za beat, soul in jazz obogatila slovensko glasbeno produkcijo od 60. do 90. let minulega stoletja. Pomemben je tudi njen prispevek k slovenskemu šansonu s pesmimi, kot so Samota, Šmarnica, Ko sva skupaj in Kolodvorska restavracija. Nastopala je tudi v karakternih vlogah v produkcijah SNG Maribor v operetah in muzikalih Vesela vdova, My Fair Lady, Netopir, Goslač na strehi, Kneginja čardaša, Dežela smehljaja, Človek iz Manče. Kritika jo je pohvalila tudi v Ipavčevi operi Princeska Vrtoglavka, ki je doživela praizvedbo v mariborskem gledališču.