Glasbeniki po volitvah: Čas je za drugačen odnos, za boljšo komunikacijo

Jutro po dramatičnem razpletu desetih državnozborskih volitev so nekaj misli o izidih strnili tudi naši glasbeniki. Nekateri od njih so v petek pred odločilnim vikendom nastopili na koncertu, na katerem so državljane spodbujali k čim večji volilni udeležbi. Njihov glas je bil uslišan, volilo je skoraj 70 odstotkov volilnih upravičencev. Kaj pa naši zvezdniki menijo o rezultatih teh prelomnih volitev?

Za naš portal je po volitvah spregovorila Aleksandra Ilijevski, ki je z zasedbo Pliš prav tako nastopila na velikem koncertu Gremo volit! na Trgu republike v Ljubljani. Dejala je, da ji je visoka volilna udeležba dala upanje, da smo se Slovenci in Slovenke končno začeli zavedati, da z volitvami dajemo moč predstavnikom in predstavnicam ljudstva ter da jim jo lahko, če zatajijo svoje poslanstvo in pozabijo na vse moralne kodekse, tudi odvzamemo: '' Vprašanje je, ali so se tega začeli zavedati tudi vsi tisti, ki so na poziciji moči. Za začetek bi bilo veliko že, če bi v novi vladi sodelovali drug z drugim, tako kot so to počeli pred volitvami, saj so si tudi s tem pridobili glasove. Za zgled si lahko vzamejo vse nevladne organizacije in aktiviste, ki so nas ti dve leti bodrili, opozarjali na to, kaj naj bi bila demokracija, in predvsem povezovali med seboj kljub vsem možnim šikaniranjem in grožnjam zdaj odhajajoče oblasti in njenih satelitov.'' Glasbenica je ob tem zaključila z iskrenim: ''Hvala jim!''

icon-expand Pliš s pevko Aleksandro Ilijevski FOTO: Miro Majcen

Na prireditvi, ki je potekala nekaj ur pred nastopom volilnega molka, je sodeloval tudi legendarni Lado Leskovar. Dan po tem, ko je postalo jasno, kakšne spremembe potekajo na političnem področju, je dejal: ''Zadovoljen sem!'' Opcijo, ki je na volitvah slavila, je označil za ''veliko bolj normalno'', dotaknil pa se je tudi dejstva, da se je na njihovo spodbudo k udeležbi na nedeljskem glasovanju odzvalo toliko ljudi. ''Na koncertu sem dejal: 'Pejte volit, če ne bodo tisti drugi, za katere tega nočete, vzeli vaš glas,''' je bil iskren pevec. Dodal je, da je na koncertu znano skladbo Med iskrenimi ljudmi posvetil tistim, ki prihajajo, Poslednji vlak pa nasprotno (vizionarsko) poklonil tistim v odhodu.

icon-expand Lado Leskovar FOTO: Miro Majcen

Petkovega koncerta so se z veseljem udeležili tudi člani zasedbe Mrfy. Bobnar Rok Klobučar je danes za 24ur.com ni mogel skriti navdušenja: ''Top! Zmagali smo!'' Dejal je, da so na dogodek pred volitvami prišli z željo pomagati in da so veseli, da so lahko. V prihodnosti si od nove vlade obetajo več pozitivnih stvari, predvsem pa si želijo več posluha za kulturnike.

icon-expand Zasedba MRFY FOTO: Arhiv skupine

Matevž Šalehar - Hamo ne more skriti zadovoljstva ob tem, da so šli ljudje tako množično na volišča. To je po njegovem mnenju nujna stvar, nekaj besed pa je dodal tudi na temo volilnega izida: ''Rezultati? Zanimivo! Ne vemo, kaj nas čaka, imamo pa upanje.'' Povedal je še: ''Sprememba, ki za začetek sledi, je ta, da bo znova dovoljena kritika politike. Sedaj so bile te kritike zatrte, kar preprosto ni pravično do državljanov.'' Ravno kritika je po njegovem mnenju pomembna za politiko, saj lahko ta samo s kritiko postane boljša.

icon-expand Hamo FOTO: Miro Majcen

Za naš portal je dan po volitvah spregovoril tudi Marko Soršak - Soki, bobnar skupine Elvis Jackson. Državljanom je najprej sporočil: ''Naj vas ne bo strah drugačnosti in novega poskusa,'' ter dodal: ''Vse obljubljeno je v vsakem primeru objavljeno in zabeleženo. Obljuba je bila dana, čas je za dejanja,'' ob tem pa pozdravil izbiro in v šali pripomnil: ''Končno Primorec!'' Visoko volilno udeležbo pripisuje dejstvu, da so si ljudje premislili in se odpravili na volišča, ter se ozira v prihodnost: ''Če sedaj ne stopimo skupaj, smo obsojeni na propad.'' Glede prihodnosti je optimističen, a vendar z nogami trdno na tleh, ob tem pa poudarja glavni premik: ''Sprememba bo, prihaja z drugo energijo, ta se bo kazala v odnosih z državljani. Rezultat je optimalen, a ne bo viden takoj, pomembni bodo ravno odnosi in komunikacija. Stopili bomo skupaj.'' Za konec je podal izjavo, h kateri se ob tej tematiki pogosto zateka: ''Dobra je tista politika, v kateri ljudje politikov ne poznajo po imenu. Ta mora 'laufati', mi moramo biti zadovoljni in se posvečati zgolj svojim (morebitnim) zasebnim težavam.''

icon-expand Marko Soršak - Soki FOTO: osebni arhiv

Svoj pogled pa je podal tudi mariborski pevec Sebastian, ki je uvodoma dejal, da je zadovoljen, ker prihajajo novi obrazi, saj starim ne glede na vse ne zaupa več. Po njegovih besedah so imeli do danes dovolj priložnosti. Ob rezultatih pa ostaja realen: ''Ne delam si utvar. Računam pa na spravno komunikacijo in na to, da bo novi mandatar dopuščal strpen dialog.'' Pravi, da ne pričakuje sprememb čez noč: "Kolikor spremljam dogajanje v tujini in trende, bo treba vse znova postaviti na noge, čaka nas desetletje kriz in izzivov. Verjetno bistvene razlike kljub volilnemu izidu ne bo.'' Poudaril pa je, da se veseli, da bo oblast z državljani končno komunicirala drugače in učinkovala bolj pomirjujoče ter da med prebivalci Slovenije ne bo spodbujala sporov in prerekanj ter ne bo delovala razdiralno.