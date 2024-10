Glasbeniki združili moči za otroke z redkimi boleznimi

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma je potekal tradicionalni veliki dobrodelni koncert Viljem Julijan, ki je že šesto leto zapovrstjo združil glasbenike v podporo otrokom z redkimi boleznimi. Letos so moči združili Gregor Ravnik, Isaac Palma, SoulGreg Artist & BigLights Band, Nina Strnad ter Nastja Gabor. Glasbenik in ustanovitelj društva, Gregor Bezenšek – SoulGreg Artist, je ob tem povedal: "Koncert Viljem Julijan je poklon vsem malim borcem in njihovim družinam. Je glas podpore, srčnosti in ljubezni, ki povezuje vse, ki si želimo pomagati."

Tema letošnjega koncerta je bila Otroci za male borce, s čimer so v društvu želeli izpostaviti pomen solidarnosti mladih generacij do otrok, ki se soočajo z najtežjimi življenjskimi preizkušnjami. Zato so poseben pečat večeru dali otroški in mladinski pevski zbori.

Redke bolezni so izjemno težke ter večinoma neozdravljive. Prizadenejo predvsem otroke, ki zaradi njih ne trpijo samo fizično, temveč tudi čustveno in socialno. Te bolezni pomenijo velik izziv tudi za njihove družine, ki se pogosto znajdejo v materialni stiski in potrebujejo dodatno podporo za nudenje ustrezne nege in terapij.

"Otroci, ki se soočajo z redkimi boleznimi, so pravi mali borci, ki vsak dan pogumno premagujejo izzive, ki si jih večina od nas ne more niti predstavljati. Na koncertu jim želimo pokazati, da niso sami in da je cela skupnost z njimi," pa je povedal dr. Nejc Jelen, predsednik društva. Vsa zbrana sredstva so bila v celoti namenjena otrokom z redkimi boleznimi.