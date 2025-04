Glasbeno-plesni spektakel Rythm Of The Dance navdušil Slovence

Predstavo Rythm Of the Dance je v zadnjih 25 letih videlo že več kot sedem milijonov obiskovalcev v kar 50. državah po svetu. Se je pa predstava v zadnjih letih posodobila in z najsodobnejšo odrsko tehniko dobila popolnoma nove razsežnosti. Je pa kljub temu ples še vedno tisti, ki najbolj navdušuje svetovne množice.

"Zdi se mi, da so ljudje enostavno očarani nad tem, kako hitro premikamo noge in topotamo z njimi," nam je povedala plesalka Jessica Cartwright, plesalec Curtis Long pa je dodal: "Gotovo smo plesalci tisti, ki naredimo predstavo zanimivo in pritegnemo ljudi."

"Med plesom stopim na prste in tako ustvarjam ritem, mislim, da to ljudi navdušuje in enako je s fanti," je še povedala Jessica, Curtis pa je dodal: "Res je, v predstavi imamo točko z dudami, med katero pridemo na oder z deskami, vsak od nas moških ima solo. Plešemo res hitro in občinstvo je vedno vidno navdušeno."

Mesto v sloviti irski plesni skupini seveda ni samoumevno, vsak od plesalcev in plesalk ima za sabo leta in leta treningov.

"Plesati sem začela, ko sem imela štiri leta, tako da plešem že zelo dolgo, del te predstave pa sem tri leta," nam je zaupala plesalka.

Gotovo pa pomagajo plesni idoli, ki so hitre gibe in poskakovanje po odrih dvignili na svetovni nivo.

"Michael Flatly je zelo slavno ime irskega plesa, gotovo je za ples navdušil ogromno mladih, predvsem fantov," je povedala Jessica, Curis pa je priznal, da tudi njega: "Seveda, med mojim odraščanjem je bil Michael Flatly gotovo velik vzor, kot otrok sem ga veliko spremljal. Je pa tudi res, da imata moja mama in babica plesno šolo, zato sem bil nekako rojen v irski ples."