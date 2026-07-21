Glasni kot nekoč: na Vrsniku rekordno število Tomosovih mopedov

Naš novinar Aleksander Pozvek se je odpravil med starodobnike na dveh kolesih. Na Spodnjem Vrsniku nad Idrijo je namreč potekal že 14. Mopedzbor Vrsnik, po številu udeleženih Tomosovih mopedov daleč največje tovrstno srečanje v Sloveniji.
Tam so se zbrali ljubitelji legendarnih dvokolesnikov z vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. Dogodek, ki ga pripravlja Prostovoljno gasilsko društvo Vrsnik, že vrsto let ni le razstava skrbno ohranjenih in obnovljenih Tomosovih mopedov, temveč predvsem druženje ljudi, ki jih povezuje nostalgija, tehnično znanje in ljubezen do vozil, ki so zaznamovala številne generacije.
Tomos, letnik 79. Brez težav razvije hitrost 45 kilometrov na uro. Poraba pa? "Spije manj kot jaz," se pošali eden izmed obiskovalcev in strasten ljubitelj starodobnikov na dveh kolesih. Če bi se ta kolona pojavila leta 80, bi pomenila običajen petek. Danes pomeni praznik: "Tomos je za nas ne samo motor, ampak neka povezava med ljudmi. Neka prijatelstva se tukaj sklepajo," pa je jasna Sergeja Martinčič iz PGD Vrsnik.
380 udeležencev že 14. Mopedzbora Vrsnik – ure in ure preživete v garaži.
Tomosovi mopedi že desetletja veljajo za simbol nekdanjega vsakdana na slovenskih cestah. Nekoč so bili nepogrešljivo prevozno sredstvo mladih, danes pa so postali zbirateljski dragulji, v katere lastniki vlagajo veliko časa, truda in denarja. Prav zato takšna srečanja niso le priložnost za občudovanje brezhibno obnovljenih primerkov, temveč tudi za izmenjavo izkušenj, rezervnih delov in zgodb iz časov, ko je značilno brnenje Tomosa odmevalo skoraj v vsaki vasi.
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