Glasni kot nekoč: na Vrsniku rekordno število Tomosovih mopedov

Naš novinar Aleksander Pozvek se je odpravil med starodobnike na dveh kolesih. Na Spodnjem Vrsniku nad Idrijo je namreč potekal že 14. Mopedzbor Vrsnik, po številu udeleženih Tomosovih mopedov daleč največje tovrstno srečanje v Sloveniji.

Mopedzbor Vrsnik. FOTO: POP TV

Tam so se zbrali ljubitelji legendarnih dvokolesnikov z vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. Dogodek, ki ga pripravlja Prostovoljno gasilsko društvo Vrsnik, že vrsto let ni le razstava skrbno ohranjenih in obnovljenih Tomosovih mopedov, temveč predvsem druženje ljudi, ki jih povezuje nostalgija, tehnično znanje in ljubezen do vozil, ki so zaznamovala številne generacije.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Mopedzbor Vrsnik. POP TV

Mopedzbor Vrsnik. POP TV

Mopedzbor Vrsnik. POP TV





Tomos, letnik 79. Brez težav razvije hitrost 45 kilometrov na uro. Poraba pa? "Spije manj kot jaz," se pošali eden izmed obiskovalcev in strasten ljubitelj starodobnikov na dveh kolesih. Če bi se ta kolona pojavila leta 80, bi pomenila običajen petek. Danes pomeni praznik: "Tomos je za nas ne samo motor, ampak neka povezava med ljudmi. Neka prijatelstva se tukaj sklepajo," pa je jasna Sergeja Martinčič iz PGD Vrsnik.

Mopedzbor Vrsnik. FOTO: POP TV