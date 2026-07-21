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Domača scena

Glasni kot nekoč: na Vrsniku rekordno število Tomosovih mopedov

Spodnji Vrsnik, 21. 07. 2026 17.30 pred 48 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Aleksander Pozvek
Mopedzbor Vrsnik.

Različni zvoki so v naši oddaji stalnica. Od visokih tonov estradnih div do tistih nekoliko bolj prepoznavnih, ki jih že desetletja prispeva Vili Resnik. Tokrat pa bomo mikrofon za hip predali prav posebnim zvezdam. Takšnim, ki ne pojejo, ne plešejo in ne hodijo po rdečih preprogah, a znajo še vedno poskrbeti za glasen aplavz.

Naš novinar Aleksander Pozvek se je odpravil med starodobnike na dveh kolesih. Na Spodnjem Vrsniku nad Idrijo je namreč potekal že 14. Mopedzbor Vrsnik, po številu udeleženih Tomosovih mopedov daleč največje tovrstno srečanje v Sloveniji.

Mopedzbor Vrsnik.
Mopedzbor Vrsnik.
FOTO: POP TV

Tam so se zbrali ljubitelji legendarnih dvokolesnikov z vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. Dogodek, ki ga pripravlja Prostovoljno gasilsko društvo Vrsnik, že vrsto let ni le razstava skrbno ohranjenih in obnovljenih Tomosovih mopedov, temveč predvsem druženje ljudi, ki jih povezuje nostalgija, tehnično znanje in ljubezen do vozil, ki so zaznamovala številne generacije.

Tomos, letnik 79. Brez težav razvije hitrost 45 kilometrov na uro. Poraba pa? "Spije manj kot jaz," se pošali eden izmed obiskovalcev in strasten ljubitelj starodobnikov na dveh kolesih. Če bi se ta kolona pojavila leta 80, bi pomenila običajen petek. Danes pomeni praznik: "Tomos je za nas ne samo motor, ampak neka povezava med ljudmi. Neka prijatelstva se tukaj sklepajo," pa je jasna Sergeja Martinčič iz PGD Vrsnik.

Mopedzbor Vrsnik.
Mopedzbor Vrsnik.
FOTO: POP TV

380 udeležencev že 14. Mopedzbora Vrsnik – ure in ure preživete v garaži.

Tomosovi mopedi že desetletja veljajo za simbol nekdanjega vsakdana na slovenskih cestah. Nekoč so bili nepogrešljivo prevozno sredstvo mladih, danes pa so postali zbirateljski dragulji, v katere lastniki vlagajo veliko časa, truda in denarja. Prav zato takšna srečanja niso le priložnost za občudovanje brezhibno obnovljenih primerkov, temveč tudi za izmenjavo izkušenj, rezervnih delov in zgodb iz časov, ko je značilno brnenje Tomosa odmevalo skoraj v vsaki vasi.

mopedzbor vrsnik srečanje tomos

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KOMENTARJI6

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4krogci
21. 07. 2026 18.16
Ti obsedenci s starodobniki od Tomosa….zakaj se njih nikoli ne oznacuje za nostalgike po bivsi jugi???
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+1
1 0
Vera in Bog
21. 07. 2026 18.05
Licenca pa iz Italije, kot vse v Yugi 🤣🤣
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0 0
JAZsemTI
21. 07. 2026 18.02
Če ima kdo čas in denar, da obudi proizvodnjo Tomosa mu bo marsikdo zelo hvaležen.
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+1
1 0
Vera in Bog
21. 07. 2026 18.05
Zlati časi, pa stoenke pa fičoti biahahaha
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+1
1 0
4krogci
21. 07. 2026 18.17
Sej so jo ze veckrat probal pa je vsaknposkus propadu. Pa roko na srce ti mopedi niso bli niti lepi nizi trpezni..se manj pa ucinkoviti…pa vseeno se jih opisuje huje ko Vespe!
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0 0
periot22
21. 07. 2026 17.43
Tomosi so zakon!
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0 0
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