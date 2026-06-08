Gledališka in filmska igralka Marijana Brecelj praznuje 80 let

Slovita Marijana Brecelj praznuje 80 let. Diplomirala je iz dramske igre na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, že med študijem pa je gostovala v predstavah SNG Drama Ljubljana, kjer se je nato zaposlila leta 1971 in tam ostala do svoje upokojitve.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Na snemanju serije Najini mostovi Miro Majcen

Na snemanju serije Najini mostovi Miro Majcen

Na snemanju serije Najini mostovi Miro Majcen

Robert Korošec in Marijana Brecelj Miro Majcen

Robert Korošec in Marijana Brecelj Miro Majcen

Robert Korošec in Marijana Brecelj Miro Majcen

Marijana Brecelj Miro Majcen













Prvi večji vlogi v ljubljanski Drami je ustvarila kot Julija v tragediji Romeo in Julija leta 1972 in naslovno vlogo v Krčmarici Mirandolini leta 1973. Z obema je dokazala, da zna s svojo značilno plastično in temperamentno igro oblikovati tako tragične kot komične like. V tem razponu, od tragičnih do komičnih vlog, je sledila tudi njena nadaljnja kariera.

Reka ljubezni FOTO: Ksaver Šinkar

S televizijskih zaslonov se je gledalci spomnijo po vlogah v Čisto pravem gusarju ter nadaljevankah, kot so Vrtičkarji, Moji, tvoji, najini in Reka ljubezni. Na filmu je med drugim nastopila v celovečercih Pod njenim oknom in Šiška Deluxe. Ob tem je kot interpretinja sodelovala še pri številnih radijskih igrah.

Je hči igralke Ančke Levar in politika Marijana Breclja ter prejemnica številnih stanovskih nagrad. Med zadnjimi je nagrada bert za življenjsko delo na področju filmske igre, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Brecljeva igralka, ki odlično krmari ravnovesje med osebno prezenco in igro, med tem, kar je in česar ne more spremeniti, in tem, kar zna oziroma se je naučila ali pa se še vedno uči. "V svojih vlogah ne poskuša biti nekaj drugega, temveč samo drugačna," so še zapisali v društvu in dodali, da je igralka z močno prezenco, ki jo odlikujejo številne pojavnosti: je radoživa, sončna, lucidna, vesela, topla, močna, iskrena, duhovita, moderna.