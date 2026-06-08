Gledališka in filmska igralka Marijana Brecelj praznuje 80 let

Slovita Marijana Brecelj praznuje 80 let. Diplomirala je iz dramske igre na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, že med študijem pa je gostovala v predstavah SNG Drama Ljubljana, kjer se je nato zaposlila leta 1971 in tam ostala do svoje upokojitve.
Prvi večji vlogi v ljubljanski Drami je ustvarila kot Julija v tragediji Romeo in Julija leta 1972 in naslovno vlogo v Krčmarici Mirandolini leta 1973. Z obema je dokazala, da zna s svojo značilno plastično in temperamentno igro oblikovati tako tragične kot komične like. V tem razponu, od tragičnih do komičnih vlog, je sledila tudi njena nadaljnja kariera.
S televizijskih zaslonov se je gledalci spomnijo po vlogah v Čisto pravem gusarju ter nadaljevankah, kot so Vrtičkarji, Moji, tvoji, najini in Reka ljubezni. Na filmu je med drugim nastopila v celovečercih Pod njenim oknom in Šiška Deluxe. Ob tem je kot interpretinja sodelovala še pri številnih radijskih igrah.
Je hči igralke Ančke Levar in politika Marijana Breclja ter prejemnica številnih stanovskih nagrad. Med zadnjimi je nagrada bert za življenjsko delo na področju filmske igre, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Brecljeva igralka, ki odlično krmari ravnovesje med osebno prezenco in igro, med tem, kar je in česar ne more spremeniti, in tem, kar zna oziroma se je naučila ali pa se še vedno uči. "V svojih vlogah ne poskuša biti nekaj drugega, temveč samo drugačna," so še zapisali v društvu in dodali, da je igralka z močno prezenco, ki jo odlikujejo številne pojavnosti: je radoživa, sončna, lucidna, vesela, topla, močna, iskrena, duhovita, moderna.
SNG Drama Ljubljana, kar pomeni Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, je osrednja in najpomembnejša dramska gledališka hiša v Sloveniji. Ustanovljena je bila z namenom gojenja vrhunske dramske umetnosti, tako slovenske kot tuje. Kot nacionalna institucija ima ključno vlogo pri ohranjanju in razvijanju slovenskega gledališkega jezika ter predstavljanju tako klasičnih dramskih del kot sodobnih avtorskih projektov, s čimer predstavlja steber slovenske kulturne identitete.
Nagrada bert je prestižna slovenska filmska nagrada za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre. Podeljuje jo Društvo slovenskih režiserjev in režiserk. Ime je dobila po legendarnem slovenskem igralcu Bertu Sotlarju, ki je bil eden najbolj prepoznavnih obrazov jugoslovanske in slovenske kinematografije. Nagrada je namenjena igralcem, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamovali slovenski film in pustili neizbrisen pečat v filmski umetnosti.
AGRFT je kratica za Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, ki deluje v okviru Univerze v Ljubljani. Je edina visokošolska ustanova v Sloveniji, ki celostno izobražuje umetniške kadre za področje scenskih in avdiovizualnih umetnosti. Akademija združuje študijske programe za igralce, režiserje, dramaturge, scenariste in druge filmske ter gledališke ustvarjalce, s čimer zagotavlja strokovno usposabljanje novih generacij, ki oblikujejo slovenski kulturni prostor.
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