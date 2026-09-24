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Domača scena

Gloria Kotnik se je z objavo družinskih trenutkov poslovila od poletja

Ljubljana, 24. 09. 2026 16.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
gloria kotnik

Hladne noči se pošteno trudijo dokazati, da je poletja konec in da je čas za jesen. Od sončnega in vročega poletja se je z objavo družinskih trenutkov na Instagramu poslovila tudi Gloria Kotnik. Deskarka na snegu kljub temu, da je v življenju veliko časa preživela na belih strminah, več kot očitno obožuje poletje, ko je lahko le mama in žena.

Jesen je že pokazala svoj obraz, saj so večeri, noči in jutra že pošteno hladni. Vroče poletje tako maha v slovo, od njega pa se je z galerijo simpatičnih fotografij na družbenih omrežjih poslovila tudi Gloria Kotnik.

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Slovenska deskarka na snegu je na Instagramu objavila nekaj družinskih trenutkov preteklega poletja. "Adijo, poletje," je komentirala fotografije, s katerimi je razkrila, da so z družino uživali na čolnu, se potapljali in nabirali školjke, opazovali romantične sončne zahode, plavali v kristalno čistem morju, se hladili v bazenu, lovili ribe, kartali, predvsem pa uživali v družbi drug drugega in brezskrbnih sončnih dneh.

Slovenska olipmijka je uživala v brezskrbnem poletju.
Slovenska olipmijka je uživala v brezskrbnem poletju.
FOTO: Damjan Žibert

37-letnica je z objavo dala vedeti, da je ljubiteljica poletja, čeprav je večino življenja zaradi treningov in tekem preživela na belih strminah. V času, ki ga namenja družini, je predvsem mama in partnerica, kar ji pomeni največ. Prav tako so fotografije razkrile, da je njen petletni sin Maj velik navdušenec nad nogometom, saj zbira album s sličicami nogometašev, na enem od zbranih fotoutrinkov pa pozira v dresu francoskega nogometaša Kyliana Mbappeja.

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gloria kotnik poletje objava fotografije veselje utrinki

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