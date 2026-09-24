Gloria Kotnik se je z objavo družinskih trenutkov poslovila od poletja

Jesen je že pokazala svoj obraz, saj so večeri, noči in jutra že pošteno hladni. Vroče poletje tako maha v slovo, od njega pa se je z galerijo simpatičnih fotografij na družbenih omrežjih poslovila tudi Gloria Kotnik.
Slovenska deskarka na snegu je na Instagramu objavila nekaj družinskih trenutkov preteklega poletja. "Adijo, poletje," je komentirala fotografije, s katerimi je razkrila, da so z družino uživali na čolnu, se potapljali in nabirali školjke, opazovali romantične sončne zahode, plavali v kristalno čistem morju, se hladili v bazenu, lovili ribe, kartali, predvsem pa uživali v družbi drug drugega in brezskrbnih sončnih dneh.
37-letnica je z objavo dala vedeti, da je ljubiteljica poletja, čeprav je večino življenja zaradi treningov in tekem preživela na belih strminah. V času, ki ga namenja družini, je predvsem mama in partnerica, kar ji pomeni največ. Prav tako so fotografije razkrile, da je njen petletni sin Maj velik navdušenec nad nogometom, saj zbira album s sličicami nogometašev, na enem od zbranih fotoutrinkov pa pozira v dresu francoskega nogometaša Kyliana Mbappeja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.