Gloria Kotnik se je z objavo družinskih trenutkov poslovila od poletja

Jesen je že pokazala svoj obraz, saj so večeri, noči in jutra že pošteno hladni. Vroče poletje tako maha v slovo, od njega pa se je z galerijo simpatičnih fotografij na družbenih omrežjih poslovila tudi Gloria Kotnik.

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Slovenska deskarka na snegu je na Instagramu objavila nekaj družinskih trenutkov preteklega poletja. "Adijo, poletje," je komentirala fotografije, s katerimi je razkrila, da so z družino uživali na čolnu, se potapljali in nabirali školjke, opazovali romantične sončne zahode, plavali v kristalno čistem morju, se hladili v bazenu, lovili ribe, kartali, predvsem pa uživali v družbi drug drugega in brezskrbnih sončnih dneh.

Slovenska olipmijka je uživala v brezskrbnem poletju. FOTO: Damjan Žibert