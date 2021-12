Gojmir Lešnjak - Gojc prejel opravičilo zaradi odločbe o vrnitvi na delo

Igralec Gojmir Lešnjak - Gojc je na Facebooku sporočil veselo novico, da je bila njegova pritožba uslišana: "Tole sem dolžan pribeležiti: poklicala me je moja zdravnica in prenesla globoko opravičilo ZZZS-ja zaradi nepremišljene odločbe o končanju moje bolniške odsotnosti! Lepo! Še je upanje in zdravnica, ki je 'zakuhala' odločbo, je pokazala svojo človečnost! Opravičilo sem z veseljem sprejel v upanju, da do podobnih situacij ne bo več prihajalo!" je zapisal.