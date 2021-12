Gojmirja Lešnjaka-Gojca po hudi bolezni pričakala odločba o vrnitvi na delo

Igralec Gojmir Lešnjak-Gojc se je pred dnevi vrnil domov iz bolnišnice na Golniku, kjer je bil hospitaliziran, ker je zbolel za hujšo obliko covida-19. Kot je zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebook, so mu v bolnišnici rešili življenje, igralec pa se še vedno slabo počuti. Dodatno slabo počutje pa je povzročila odločba, ki so mu jo poslali iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer so odredili, da se je že pripravljen vrniti na delo.

"V petek (10. 12.) sem prišel iz covidnega oddelka izjemne klinike Golnik, kjer so mi rešili življenje, trenutno se ukvarjam z rehabilitacijo (noge me komaj držijo pokonci), iz ZZZS pa sem dobil degutantno odločbo, da sem od 16. 12. sposoben za delo!" je zapisal v objavi na Facebooku in dodal, da ne ve, kaj je bila osnova za takšno odločitev. Prepričan je, da je to nečloveška odločitev in zapisal še, da nikomur ne privošči svoje izkušnje in ima še toliko moči, da se bo odločitvi zavoda zoperstavil.