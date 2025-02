Goran Dragić bo v Novi Gorici gradil osmo pametno košarkarsko igrišče, ki bo locirano v dveh mestih in dveh državah ter bo simbolno združilo Slovenijo in Italijo, za nameček pa povezalo dve košarkarski legendi, Dragića in Luigija Datomeja .

Z akcijo obnove košarkarskih igrišč želi Fundacija Goran Dragić s sponzorji in partnerji otroke ter mladostnike znova pripeljati nazaj na zunanje športne površine. Posebnost pametnih igrišč Gorana Dragića so informacijske table s prikazanimi osnovnimi in naprednimi košarkarskimi vajami. Zasnoval jih je prav naš zlati kapetan, vse vaje pa so interaktivno obogatene z vsebinami na športno-izobraževalni platformi, do katere uporabnike vodijo QR-kode.

Evropska prestolnica kulture je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža v sloganu GO! Borderless. Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom okrepiti sodelovanje med njimi ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje, so sporočili z zavoda GO! 2025.