Goran Dragić z izbranko in staršema na počitnicah na Hrvaškem

Goran Dragić je po slovesu od profesionalne košarkarske kariere napovedal, da bo zdaj več časa posvetil družini in prijateljem, 39-letni Ljubljančan pa se svojih besed drži. V teh dneh si je privoščil nekaj oddiha in se skupaj z izbranko odpravil na hrvaško obalo, kjer pa so se jima pridružili tudi njegovi starši. Četverica je ob bazenu in čudovitem razgledu na morje nasmejana pozirala za fotografijo, ki jo je Gogi delil tudi na družbenem omrežju.